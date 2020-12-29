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Москвичи с хроническими заболеваниями смогут привиться в новогодние дни
Москвичи с хроническими заболеваниями смогут привиться в новогодние дни
На новогодних каникулах сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:14
2020-12-29T18:14
2020-12-29T18:14
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На новогодних каникулах сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы приняли следующие решения ... сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", - написал он в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество