https://ria.ru/20201229/privivka-1591444148.html

Москвичи с хроническими заболеваниями смогут привиться в новогодние дни

Москвичи с хроническими заболеваниями смогут привиться в новогодние дни

На новогодних каникулах сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:14

2020-12-29T18:14

2020-12-29T18:14

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На новогодних каникулах сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы приняли следующие решения ... сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", - написал он в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/proezd-1591442529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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