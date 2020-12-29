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Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса
Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:58
2020-12-29T17:58
2020-12-29T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
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здоровье - общество
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УФА, 29 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.По его словам, в Башкирию поступило порядка пяти тысяч доз российской вакцины."Начиная с нового года этот объем будет в разы увеличиваться, потому что нам нужно вакцинировать более двух миллионов человек. И мы ждем, что это произойдет в 2021 году. Вакцина будет", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, общество