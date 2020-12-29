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Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса

Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:58

2020-12-29T17:58

2020-12-29T17:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

республика башкортостан

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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УФА, 29 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.По его словам, в Башкирию поступило порядка пяти тысяч доз российской вакцины."Начиная с нового года этот объем будет в разы увеличиваться, потому что нам нужно вакцинировать более двух миллионов человек. И мы ждем, что это произойдет в 2021 году. Вакцина будет", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика башкортостан

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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