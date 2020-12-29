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Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса
Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:58
2020-12-29T17:58
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УФА, 29 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.По его словам, в Башкирию поступило порядка пяти тысяч доз российской вакцины."Начиная с нового года этот объем будет в разы увеличиваться, потому что нам нужно вакцинировать более двух миллионов человек. И мы ждем, что это произойдет в 2021 году. Вакцина будет", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса

17:58 29.12.2020
 
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Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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УФА, 29 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пресс-конференции рассказал, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.
"Я сделал вакцину. Я вакцинировался очень рано, когда она проходила испытания. Написал заявление в качестве добровольца. Там еще окончательно не было понятно, но мы искали любые возможности. Я отношусь серьёзно к своей работе и больше всего боялся, что я сам заболею. И управление республикой будет потеряно. И чувствую себя хорошо. Это был "Спутник", - сказал на пресс-конференции Хабиров.
По его словам, в Башкирию поступило порядка пяти тысяч доз российской вакцины.
"Начиная с нового года этот объем будет в разы увеличиваться, потому что нам нужно вакцинировать более двух миллионов человек. И мы ждем, что это произойдет в 2021 году. Вакцина будет", - сказал он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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