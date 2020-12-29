https://ria.ru/20201229/prilozhenie-1591422176.html

Цифровой сервис для вызова врача на дом появился в Подмосковье

Цифровой сервис для вызова врача на дом появился в Подмосковье

Цифровой сервис для вызова медицинского специалиста на дом появился в Московской области. Теперь это можно сделать через бесплатное приложение для смартфона... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:54

2020-12-29T16:54

2020-12-29T16:54

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Цифровой сервис для вызова медицинского специалиста на дом появился в Московской области. Теперь это можно сделать через бесплатное приложение для смартфона "112". Его предлагается скачать в Google Play или App Store, сообщил телеканал "360".После установки необходимо указать в программе номер медицинского полиса. Далее нужно выбрать поликлинику и написать контактные данные, а также адрес проживания.Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что пользователи смогут мониторить статус заявки в онлайн-формате."Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона", – добавила Светлана Стригункова.Министр здравоохранения Подмосковья отметила, что это приложение внедрено в регионе в качестве дополнения к порталу госуслуг и кол-центру.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)