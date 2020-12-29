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Новости Подмосковья
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Цифровой сервис для вызова врача на дом появился в Подмосковье
Цифровой сервис для вызова врача на дом появился в Подмосковье
Цифровой сервис для вызова медицинского специалиста на дом появился в Московской области. Теперь это можно сделать через бесплатное приложение для смартфона... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:54
2020-12-29T16:54
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Цифровой сервис для вызова медицинского специалиста на дом появился в Московской области. Теперь это можно сделать через бесплатное приложение для смартфона "112". Его предлагается скачать в Google Play или App Store, сообщил телеканал "360".После установки необходимо указать в программе номер медицинского полиса. Далее нужно выбрать поликлинику и написать контактные данные, а также адрес проживания.Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что пользователи смогут мониторить статус заявки в онлайн-формате."Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона", – добавила Светлана Стригункова.Министр здравоохранения Подмосковья отметила, что это приложение внедрено в регионе в качестве дополнения к порталу госуслуг и кол-центру.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Цифровой сервис для вызова врача на дом появился в Подмосковье

16:54 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом
Фельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Цифровой сервис для вызова медицинского специалиста на дом появился в Московской области. Теперь это можно сделать через бесплатное приложение для смартфона "112". Его предлагается скачать в Google Play или App Store, сообщил телеканал "360".
После установки необходимо указать в программе номер медицинского полиса. Далее нужно выбрать поликлинику и написать контактные данные, а также адрес проживания.
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что пользователи смогут мониторить статус заявки в онлайн-формате.
"Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона", – добавила Светлана Стригункова.
Министр здравоохранения Подмосковья отметила, что это приложение внедрено в регионе в качестве дополнения к порталу госуслуг и кол-центру.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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