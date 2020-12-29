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Мишустин призвал россиян помочь врачам в новогодние праздники
Мишустин призвал россиян помочь врачам в новогодние праздники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян помочь врачам бороться с коронавирусом в новогодние праздники соблюдением всех мер безопасности, введенных в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:08
2020-12-29T13:08
2020-12-29T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян помочь врачам бороться с коронавирусом в новогодние праздники соблюдением всех мер безопасности, введенных в связи с эпидемией."Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых - все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом. Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, следовать медицинским рекомендациям, рекомендациям Роспотребнадзора и самое главное - беречь себя и своих близких", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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