https://ria.ru/20201229/prazdniki-1591374230.html

Мишустин призвал россиян помочь врачам в новогодние праздники

Мишустин призвал россиян помочь врачам в новогодние праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян помочь врачам бороться с коронавирусом в новогодние праздники соблюдением всех мер безопасности, введенных в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:08

2020-12-29T13:08

2020-12-29T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян помочь врачам бороться с коронавирусом в новогодние праздники соблюдением всех мер безопасности, введенных в связи с эпидемией."Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых - все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом. Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, следовать медицинским рекомендациям, рекомендациям Роспотребнадзора и самое главное - беречь себя и своих близких", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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