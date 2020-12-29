https://ria.ru/20201229/prazdnik-1591323002.html

Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года

Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года

Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года, в отличие от России, где это является частью светской традиции, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T07:39

2020-12-29T07:39

2020-12-29T07:39

религия и мировоззрение

россия

совет раввинов европы

новый год

европа

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года, в отличие от России, где это является частью светской традиции, заявил в интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.По его словам, новогодняя елка в России была языческим символом, потом стала христианским, а потом светским - "то есть, сегодняшняя елка – это не вчерашняя елка", пояснил раввин.А вот в Израиле, отметил раввин, из-за местных традиции у русскоязычных евреев возникают проблемы. "Русскоязычные евреи хотят праздновать Новый год, потому что привыкли к этому. А израильтяне считают, что это нееврейский праздник, и смотрят на это не очень положительно. И свой взгляд они выражают с разной степенью воинственности", - заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/mks-1591182377.html

россия

европа

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россия, совет раввинов европы, новый год, европа