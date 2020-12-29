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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/prazdnik-1591323002.html
Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года, в отличие от России, где это является частью светской традиции, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:39
2020-12-29T07:39
религия и мировоззрение
россия
совет раввинов европы
новый год
европа
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года, в отличие от России, где это является частью светской традиции, заявил в интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.По его словам, новогодняя елка в России была языческим символом, потом стала христианским, а потом светским - "то есть, сегодняшняя елка – это не вчерашняя елка", пояснил раввин.А вот в Израиле, отметил раввин, из-за местных традиции у русскоязычных евреев возникают проблемы. "Русскоязычные евреи хотят праздновать Новый год, потому что привыкли к этому. А израильтяне считают, что это нееврейский праздник, и смотрят на это не очень положительно. И свой взгляд они выражают с разной степенью воинственности", - заключил собеседник агентства.
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россия, совет раввинов европы, новый год, европа

Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года

07:39 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка в Вене
Рождественская ярмарка в Вене - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года, в отличие от России, где это является частью светской традиции, заявил в интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"На Западе Новый год имеет религиозный характер, поэтому евреи, как правило, его никак не отмечают… Если европейский еврей будет праздновать Новый год или Рождество, то вряд ли встретит понимание общины. Если мы говорим о странах бывшего СССР, где это нерелигиозный праздник, - запрета нет. Пойти и поздравить своих друзей и близких, посидеть за праздничным столом и посмотреть выступление президента - так принято, почему нет?" - сказал Гольдшмидт.
По его словам, новогодняя елка в России была языческим символом, потом стала христианским, а потом светским - "то есть, сегодняшняя елка – это не вчерашняя елка", пояснил раввин.
А вот в Израиле, отметил раввин, из-за местных традиции у русскоязычных евреев возникают проблемы. "Русскоязычные евреи хотят праздновать Новый год, потому что привыкли к этому. А израильтяне считают, что это нееврейский праздник, и смотрят на это не очень положительно. И свой взгляд они выражают с разной степенью воинственности", - заключил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРоссияСовет раввинов ЕвропыНовый годЕвропа
 
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