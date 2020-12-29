Эксперт прокомментировал доставку праха на МКС

"Я считаю, что это безответственный поступок, который не вызывает уважения. Так делать нельзя. МКС - это опасный объект. А если бы это было что-то другое, а не прах? Это же опасность не только для членов экипажа, но если что-то со станцией случится, то она неуправляемо будет падать. Рисков слишком много. Надо помнить, что космос это не игрушка", - сказал Ионин.