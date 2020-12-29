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Наука
https://ria.ru/20201229/prakh-1591342904.html
Эксперт прокомментировал доставку праха на МКС
Эксперт прокомментировал доставку праха на МКС
Скрытая доставка на МКС космическим туристом Ричардом Гэрриотом праха актера сериала "Стартрек" Джеймса Духана является опасной ситуацией, поскольку... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:50
2020-12-29T10:50
наука
андрей ионин
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Скрытая доставка на МКС космическим туристом Ричардом Гэрриотом праха актера сериала "Стартрек" Джеймса Духана является опасной ситуацией, поскольку несогласованная доставка грузов на станцию может нести опасность для экипажа или даже привести к падению станции на Землю, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.По информации газеты The Times, сын Духана Крис попросил предпринимателя Ричарда Гэрриотта пронести прах актера, заламинированный в его фотографию, во время полета на МКС. Бизнесмен, отправившийся на станцию в октябре 2008 года в качестве космического туриста, сумел пронести фотокарточку с прахом Духана и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля "Коламбус". При этом Гэрриотт, опасаясь штрафа, попросил родственников актера никому об этом не рассказывать.
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андрей ионин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Эксперт прокомментировал доставку праха на МКС

10:50 29.12.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Скрытая доставка на МКС космическим туристом Ричардом Гэрриотом праха актера сериала "Стартрек" Джеймса Духана является опасной ситуацией, поскольку несогласованная доставка грузов на станцию может нести опасность для экипажа или даже привести к падению станции на Землю, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
По информации газеты The Times, сын Духана Крис попросил предпринимателя Ричарда Гэрриотта пронести прах актера, заламинированный в его фотографию, во время полета на МКС. Бизнесмен, отправившийся на станцию в октябре 2008 года в качестве космического туриста, сумел пронести фотокарточку с прахом Духана и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля "Коламбус". При этом Гэрриотт, опасаясь штрафа, попросил родственников актера никому об этом не рассказывать.
"Я считаю, что это безответственный поступок, который не вызывает уважения. Так делать нельзя. МКС - это опасный объект. А если бы это было что-то другое, а не прах? Это же опасность не только для членов экипажа, но если что-то со станцией случится, то она неуправляемо будет падать. Рисков слишком много. Надо помнить, что космос это не игрушка", - сказал Ионин.
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