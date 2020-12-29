https://ria.ru/20201229/pozhar-1591323337.html

В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном жилом доме в селе Тыгда Магдагачинского района Амурской области, всего были эвакуированы 15 человек, пожару был... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T07:49

2020-12-29T07:49

2020-12-29T07:59

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек – РИА Новости. Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном жилом доме в селе Тыгда Магдагачинского района Амурской области, всего были эвакуированы 15 человек, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщает Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ).Сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома на 16 квартир поступило в ночь на вторник, запах дыма почувствовал пожарный Сергей Тураев, проживающий в доме, он вызвал пожарную службу и помог своей семье выбраться из дома через окно, подъезд был сильно задымлен. Также Тураев разбудил соседа из квартиры напротив и помог ему выйти из дома. Предупредить жильцов второго этажа спасатель не смог – в доме горел коридор.Личность погибшего устанавливается, предварительно, пожар начался в его квартире."Открытое горение ликвидировали в 10:40 (04:40 мск)", - уточняет центр.

https://ria.ru/20201228/pozhar-1591266376.html

амурская область

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амурская область, происшествия