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В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном жилом доме в селе Тыгда Магдагачинского района Амурской области, всего были эвакуированы 15 человек, пожару был... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:49
2020-12-29T07:59
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек – РИА Новости. Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном жилом доме в селе Тыгда Магдагачинского района Амурской области, всего были эвакуированы 15 человек, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщает Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ).Сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома на 16 квартир поступило в ночь на вторник, запах дыма почувствовал пожарный Сергей Тураев, проживающий в доме, он вызвал пожарную службу и помог своей семье выбраться из дома через окно, подъезд был сильно задымлен. Также Тураев разбудил соседа из квартиры напротив и помог ему выйти из дома. Предупредить жильцов второго этажа спасатель не смог – в доме горел коридор.Личность погибшего устанавливается, предварительно, пожар начался в его квартире."Открытое горение ликвидировали в 10:40 (04:40 мск)", - уточняет центр.
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амурская область, происшествия

В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

07:49 29.12.2020 (обновлено: 07:59 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек – РИА Новости. Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном жилом доме в селе Тыгда Магдагачинского района Амурской области, всего были эвакуированы 15 человек, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщает Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
Сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома на 16 квартир поступило в ночь на вторник, запах дыма почувствовал пожарный Сергей Тураев, проживающий в доме, он вызвал пожарную службу и помог своей семье выбраться из дома через окно, подъезд был сильно задымлен. Также Тураев разбудил соседа из квартиры напротив и помог ему выйти из дома. Предупредить жильцов второго этажа спасатель не смог – в доме горел коридор.
"К месту пожара выехало 12 огнеборцев пожарной части на трёх автоцистернах. Также на помощь прибыли сотрудники компании "Покровский рудник" и добровольно – пожарная команда населенного пункта. Всего работало 15 человек, пять автоцистерн и одна водовозка. На место пожара прибыло три пожарных расчета во главе с начальником части… Удалось вывезти из дома 15 человек, из них 5 детей… В одной из квартир на втором этаже удалось обнаружить погибшего мужчину", - говорится в сообщении.
Личность погибшего устанавливается, предварительно, пожар начался в его квартире.
"Открытое горение ликвидировали в 10:40 (04:40 мск)", - уточняет центр.
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