https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html

Спрос на соцпомощь вырос на 41% за 2020 год заявили в службе "Милосердие"

Спрос на соцпомощь вырос на 41% за 2020 год заявили в службе "Милосердие"

Спрос на социальную помощь нуждающимся вырос в 2020 году на 41% по сравнению с 2019 годом, сообщили в столичной церковной службе помощи "Милосердие". РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:45

2020-12-29T19:45

2020-12-29T19:45

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религия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Спрос на социальную помощь нуждающимся вырос в 2020 году на 41% по сравнению с 2019 годом, сообщили в столичной церковной службе помощи "Милосердие"."Специалисты московской православной службы "Милосердие" в год эпидемии COVID-19 зафиксировали рост обращений за помощью на 41%", - говорится в сообщении пресс-службы.В частности, на горячую линию (телефонную справочную службу "Милосердия" +7-495-542-00-00) в 2020 году поступило 34 тысячи звонков, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее, причем в "ковидный" год стали в 10 раз чаще обращаться с просьбой о "срочном причастии", пояснили в пресс-службе.Справочная служба – это в том числе и "связующий узел" между нуждающимися и добровольцами, которые им помогают. "Во время пандемии количество просьб к добровольцам тоже увеличилось. Всего в 2020-м операторы "Милосердия" обработали 4,8 тысячи таких просьб, а в 2019-м - 1,6 тысячи", - пояснили в пресс-службе. В год пандемии добровольцы "Милосердия" 781 раз помогли в перевозках и 667 раз доставили продукты, а количество опекаемых ими людей выросло с 285 человек в 2019 году до 597 в 2020 году.На другом проекте службы помощи - "Уход в больницах" - сестры милосердия в 2020 году обеспечили постоянным уходом 881 подопечного - на 261 человека больше, чем годом ранее, а сестры патронажной службы провели 853 дистанционные консультации родственникам тяжелобольных, в 2019 году было 300 консультаций, рассказали в пресс-службе.В 2020 году также выросло количество постоянных подопечных в Центре гуманитарной помощи. "Этот проект оказывает поддержку беременным и женщинам в кризисной ситуации, нуждающимся семьям. Здесь подопечным выдают одежду, детское питание, памперсы. По состоянию на декабрь 2020-го Центр гуманитарной помощи поддерживает 1,1 тысячи семей, в 2019 году регулярную помощь получили 840 семей", - говорится в сообщении.А в московский центр помощи бездомным "Ангар спасения" в этом году обращались в среднем 300 человек в день – в три раза больше обычного. "Приходящие в Ангар люди имеют возможность в том числе погреться, побриться и постричься, получить чистую одежду и обувь", - рассказали в "Милосердии".Столичная православная служба помощи "Милосердие" помогает людям благодаря пожертвованиям. Сейчас в ней действуют 26 социальных проектов, среди которых детская выездная паллиативная служба, Свято-Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр "Дом для мамы", московский социальный центр помощи бездомным "Ангар спасения".

https://ria.ru/20200723/1574795161.html

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, православная служба помощи "милосердие", здоровье - общество, русская православная церковь