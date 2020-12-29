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Семьи пропавших на "Онеге" рыбаков получат по миллиону рублей
Семьи пропавших на "Онеге" рыбаков получат по миллиону рублей
Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:30
2020-12-29T10:30
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
андрей чибис
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", - сказал Чибис в видеообращении, которое размещено в его соцсетях.Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201228/onega-1591292514.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, андрей чибис, мурманская область, происшествия

Семьи пропавших на "Онеге" рыбаков получат по миллиону рублей

10:30 29.12.2020
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоисково-спасательные операции в акватории Черного моря
Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", - сказал Чибис в видеообращении, которое размещено в его соцсетях.
Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам.
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 19:32
Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореАндрей ЧибисМурманская областьПроисшествия
 
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