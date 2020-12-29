https://ria.ru/20201229/pomosch-1591338998.html

Семьи пропавших на "Онеге" рыбаков получат по миллиону рублей

Семьи пропавших на "Онеге" рыбаков получат по миллиону рублей

Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:30

2020-12-29T10:30

2020-12-29T10:30

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

андрей чибис

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области окажут семьям пропавших без вести на борту траулера "Онега" в Баренцевом море материальную помощь в размере миллиона рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", - сказал Чибис в видеообращении, которое размещено в его соцсетях.Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20201228/onega-1591292514.html

баренцево море

мурманская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, андрей чибис, мурманская область, происшествия