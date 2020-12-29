https://ria.ru/20201229/pokhmele-1591436408.html
Назван простой способ избавиться от похмелья
Назван простой способ избавиться от похмелья
Британские эксперты назвали лучшие способы, которые помогут быстро избавиться от похмелья, пишет Mirror. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:44
2020-12-29T17:44
2020-12-29T17:44
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Британские эксперты назвали лучшие способы, которые помогут быстро избавиться от похмелья, пишет Mirror.Так, по словам диетолога Ханны Ричардс, наиболее простым способом облегчить состояние с утра после вечеринки является грейпфрутовый сок. Она отметила, что данный напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.Ричардс подчеркнула, что во время похмелья не следует употреблять аспирин, так как употребление алкоголя снижает способность вашей печени расщеплять парацетамол, и в результате самочувствие может только ухудшиться.Также издание отмечает, что по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании избавиться от похмелья может помочь обильное питье, сладкая пища, куриный или овощной бульон.
https://ria.ru/20201228/produkty-1591272949.html
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здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Британские эксперты назвали лучшие способы, которые помогут быстро избавиться от похмелья, пишет Mirror.
Так, по словам диетолога Ханны Ричардс, наиболее простым способом облегчить состояние с утра после вечеринки является грейпфрутовый сок. Она отметила, что данный напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.
Ричардс подчеркнула, что во время похмелья не следует употреблять аспирин, так как употребление алкоголя снижает способность вашей печени расщеплять парацетамол, и в результате самочувствие может только ухудшиться.
Также издание отмечает, что по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании избавиться от похмелья может помочь обильное питье, сладкая пища, куриный или овощной бульон.