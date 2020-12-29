https://ria.ru/20201229/pokhmele-1591436408.html

Назван простой способ избавиться от похмелья

Назван простой способ избавиться от похмелья

Британские эксперты назвали лучшие способы, которые помогут быстро избавиться от похмелья, пишет Mirror. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:44

2020-12-29T17:44

2020-12-29T17:44

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Британские эксперты назвали лучшие способы, которые помогут быстро избавиться от похмелья, пишет Mirror.Так, по словам диетолога Ханны Ричардс, наиболее простым способом облегчить состояние с утра после вечеринки является грейпфрутовый сок. Она отметила, что данный напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.Ричардс подчеркнула, что во время похмелья не следует употреблять аспирин, так как употребление алкоголя снижает способность вашей печени расщеплять парацетамол, и в результате самочувствие может только ухудшиться.Также издание отмечает, что по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании избавиться от похмелья может помочь обильное питье, сладкая пища, куриный или овощной бульон.

https://ria.ru/20201228/produkty-1591272949.html

великобритания

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2020

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здоровье - общество, великобритания