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В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T02:34
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гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 9.00 30 декабря до 21.00 31 декабря, о ветре - с 9.00 29 декабря до 9.00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

02:34 29.12.2020 (обновлено: 04:55 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 9.00 30 декабря до 21.00 31 декабря, о ветре - с 9.00 29 декабря до 9.00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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