https://ria.ru/20201229/pogoda-1591318052.html
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T02:34
2020-12-29T02:34
2020-12-29T04:55
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 9.00 30 декабря до 21.00 31 декабря, о ветре - с 9.00 29 декабря до 9.00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/pogoda-1591200605.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество