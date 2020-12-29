https://ria.ru/20201229/pogoda-1591318052.html

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T02:34

2020-12-29T02:34

2020-12-29T04:55

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 9.00 30 декабря до 21.00 31 декабря, о ветре - с 9.00 29 декабря до 9.00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/pogoda-1591200605.html

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество