https://ria.ru/20201229/pfizer-1591458194.html
СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer
СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer
Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:07
2020-12-29T19:07
2020-12-29T19:07
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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германия
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, сообщила во вторник газета Ostsee Zeitung со ссылкой на представителя администрации района Передняя Померания - Рюген.В воскресенье в городе Штральзунд восемь сотрудников дома для престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа. В настоящее время трое уже выписаны, сообщила газета.В компании BioNTech заявили ранее, что в ходе первой фазы тестирования вакцины были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что превышение дозировки не ведет к "тяжелым последствиям".Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., германия, в мире
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости.
Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии
, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, сообщила во вторник газета Ostsee Zeitung
со ссылкой на представителя администрации района Передняя Померания - Рюген.
В воскресенье в городе Штральзунд восемь сотрудников дома для престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа. В настоящее время трое уже выписаны, сообщила газета.
В компании BioNTech заявили ранее, что в ходе первой фазы тестирования вакцины были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что превышение дозировки не ведет к "тяжелым последствиям".
Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.