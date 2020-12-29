Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/pfizer-1591458194.html
СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer
СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer
Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:07
2020-12-29T19:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
pfizer, inc.
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, сообщила во вторник газета Ostsee Zeitung со ссылкой на представителя администрации района Передняя Померания - Рюген.В воскресенье в городе Штральзунд восемь сотрудников дома для престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа. В настоящее время трое уже выписаны, сообщила газета.В компании BioNTech заявили ранее, что в ходе первой фазы тестирования вакцины были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что превышение дозировки не ведет к "тяжелым последствиям".Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/allergiya-1591310999.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f440c175a2be90765416465c4380fdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., германия, в мире

СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer

19:07 29.12.2020
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, сообщила во вторник газета Ostsee Zeitung со ссылкой на представителя администрации района Передняя Померания - Рюген.
В воскресенье в городе Штральзунд восемь сотрудников дома для престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа. В настоящее время трое уже выписаны, сообщила газета.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 22:41Распространение нового коронавируса
В Греции зафиксировали аллергическую реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech
В компании BioNTech заявили ранее, что в ходе первой фазы тестирования вакцины были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что превышение дозировки не ведет к "тяжелым последствиям".
Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.ГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
Лента новостейМолния