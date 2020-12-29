https://ria.ru/20201229/pfizer-1591458194.html

СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer

СМИ сообщили о состоянии получивших пятикратную дозу вакцины Pfizer

Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:07

2020-12-29T19:07

2020-12-29T19:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

pfizer, inc.

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Одна из сотрудниц дома престарелых в Германии, которая по ошибке получила превышенную в пять раз дозу вакцины от коронавируса, по-прежнему находится в больнице, сообщила во вторник газета Ostsee Zeitung со ссылкой на представителя администрации района Передняя Померания - Рюген.В воскресенье в городе Штральзунд восемь сотрудников дома для престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа. В настоящее время трое уже выписаны, сообщила газета.В компании BioNTech заявили ранее, что в ходе первой фазы тестирования вакцины были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что превышение дозировки не ведет к "тяжелым последствиям".Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/allergiya-1591310999.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., германия, в мире