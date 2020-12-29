https://ria.ru/20201229/petrov-1591400240.html

Вячеслав Петров: год был непростым, но Кузбасс справился

Вячеслав Петров: год был непростым, но Кузбасс справился

Новые инициативы и законы, работа над "заземлением" поправок в Конституцию, помощь экономике и населению в условиях пандемии – о работе депутатского корпуса и... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:13

2020-12-29T15:13

2020-12-29T15:13

парламент кузбасса

кемеровская область

интервью

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Новые инициативы и законы, работа над "заземлением" поправок в Конституцию, помощь экономике и населению в условиях пандемии – о работе депутатского корпуса и итогах 2020 года в интервью РИА Новости рассказал председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.- Вячеслав Анатольевич, в этом году Парламент Кузбасса обновил символику региона. По какой причине? - Прежние версии герба и флага Кузбасса были приняты в 2002 году. Но они были выполнены с нарушениями правил геральдики, и в Государственный геральдический регистр символику не включили. Мы с коллегами поставили себе цель решить проблему. Была создана специальная геральдическая комиссия, и в декабре 2019 года эскиз обновленного герба Кузбасса был готов. По итогам онлайн-опроса на сайте парламента 70,47% высказались за предложенную символику. Кроме того, ее одобрили трудовые коллективы, поддержали эксперты. Далее мы приняли изменения в областной закон о символике, отправили документы на регистрацию, герб и флаг были одобрены и впервые зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре. Добавлю, что 1 января 2021 года закончится переходный период, когда старая символика могла использоваться наравне с обновленной.- В этом году обновили и Конституцию страны. Как эти изменения отразились на региональном законодательстве?- Конституция должна отвечать вызовам времени. Вслед за Госдумой, мы с коллегами одобрили поправки в нее. В Кузбассе был создан штаб "За Конституцию!", который объединил депутатов, представителей ведомств, экспертов, лидеров общественного мнения. Как только поправки вступили в силу, началась широкомасштабная работа органов власти всех уровней, во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, по приведению правого поля в соответствие с ними. На площадке парламента прошел онлайн-форум депутатов и общественности Кузбасса "Поправки к Конституции: от идеи к жизни". В его рамках работали 8 тематических дискуссионных площадок, где лидерами выступили председатели профильных комитетов парламента. Были рассмотрены такие темы, как молодежная политика, правовая охрана семейных и культурных ценностей, реформа государственного и местного самоуправления, создание условий для устойчивого экономического роста, социальная защита и развитие здравоохранения, обеспечение экологического благополучия, поддержка добровольчества, реализация проектов инициативного бюджетирования. В работе форума приняли участие свыше 5,5 тысяч человек. На итоговом заседании депутатского корпуса мы с коллегами приняли выработанную в рамках онлайн-форума законодательную Стратегию Парламента Кузбасса по приведению регионального законодательства в соответствие с конституционными поправками. По этой Стратегии будет выстроена наша работа в 2021 году.- Уходящий год, увы, ассоциируется с коронавирусом. Как Парламент Кузбасса поддержал борьбу с пандемией?- Уже 14 марта губернатор ввел в регионе режим "Повышенная готовность". При областном правительстве был создан межведомственный штаб по противодействию коронавирусу, в состав которого от Парламента Кузбасса вошел я. В первом полугодии вся работа депутатов была направлена на поддержку экономики региона, малого и среднего бизнеса, кузбассовцев. В апреле эти меры поддержки мы обеспечили законодательно. Парламент оперативно принял законы, инициированные президентом, о ежемесячных выплатах в размере 50% от прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет.Также были приняты законы о снижении налоговой нагрузки для наиболее пострадавшего от коронавируса бизнеса. С 15% до 5% снижен налог по системе "доходы минус расходы", с 6% до 1% - налог на доходы. В два раза снижен налог на имущество. Для владельцев торгово-офисной недвижимости, уменьшивших арендную плату, снижен налог на недвижимость.Кроме того, Парламент Кузбасса принял закон о питании сотрудников организаций для детей-сирот и домов престарелых, переведенных в условиях пандемии на работу вахтовым методом. Таких сотрудников оказалось 2390. На реализацию закона было выделено более 51 миллиона рублей.Мы внесли изменения в региональный закон "О здравоохранении": установили пособие в размере семи тысяч рублей для трех тысяч студентов медколледжей, которые вышли на внеплановую практику во время пандемии. Также были введены выплаты работникам медорганизаций, оказывающим помощь в диагностике и лечении коронавируса. Была поддержана федеральная инициатива Парламента Кузбасса о продлении полного финансирования медорганизаций за счет средств фонда ОМС. В ноябре мы обратились в Госдуму и Совет Федерации с инициативой продлить действие мер поддержки медицинских организаций до 31 декабря этого года.Депутаты приняли закон о включении СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса и их поддержке. В декабре – еще два закона о помощи предпринимателям. Речь идет о смягчении перехода с ЕНВД на другие системы налогообложения. Об этой необходимости в бюджетном послании говорил губернатор. Напомню, с января в России перестанет действовать единый налог на вмененный доход. В Кузбассе это коснется почти 32 тысяч представителей бизнеса, из них 27,6 тысячи – индивидуальные предприниматели. В парламент поступало много вопросов по поводу возможного продления действия ЕНВД. Но этого не произошло, и до конца года предпринимателям нужно определиться с налоговым режимом на замену. Скажу, что наиболее приближены к условиям ЕНВД патентная и упрощенная системы налогообложения. Недавние изменения в федеральном законодательстве позволили регионам совершенствовать систему налогообложения, чтобы обеспечить бизнесу максимально мягкий, "бесшовный" переход. Кузбасс вошел в число тех регионов, которые этим правом воспользовались. Рад сообщить, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 2020 году ЕНВД и перешедших на УСН, будет установлен переходный период на 2021 и 2022 годы, в течение которого будут действовать пониженные налоговые ставки: 3% и 4,5% (вместо 6%) в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 9% и 12% (вместо 15%) – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Перечень видов деятельности, по которым можно перейти на патенты, увеличен до 80, максимальная для данной системы налогообложения площадь торговых залов и залов общепита увеличена с 50 до 150 квадратных метров. Более того, налогоплательщики смогут уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов. Но и это еще не все: налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, избравших патентную или упрощенную систему, будут продлены до 1 января 2024 года! Напомню, такая мера поддержки малого бизнеса была принята в Кузбассе с 2015 года для предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. В январе 2021 года она должна закончиться, но будет продлена.- Вы упомянули Бюджетное послание губернатора. Какова ситуация с бюджетом?- Проекты бюджета региона на 2021 год, 2022-2023 годы и бюджета Территориального фонда ОМС приняты парламентом в окончательном чтении. Ко второму чтению доходы бюджета региона увеличились более, чем на 17 миллиардов рублей и теперь составляют на 2021 год 148,39 миллиарда рублей, на 2022 год – 138,1 миллиарда рублей, на 2023 год – 145,67 миллиарда рублей.Средства на госпрограмму "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на трехлетний период увеличены на 21 миллиард рублей, на госпрограмму "Социальная поддержка населения Кузбасса" – на 13,82 миллиарда рублей. Программа "Развитие системы образования Кузбасса" получит дополнительно 10,5 миллиардов рублей, программа "Развитие здравоохранения Кузбасса" – 5,88 миллиарда рублей.Большая часть региональной казны будет направлена на реализацию областных и национальных проектов, затраты на здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру и спорт в 2021 году превысят 100 миллиардов рублей, что составит более 60% всех расходов. Также в проекте бюджета учтены целевые показатели повышения уровня зарплаты работникам образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания, индексация стипендий, детских пособий и пособий на опекаемых детей, вознаграждений приемным родителям, денежных выплат ветеранам. Иными словами, бюджет сохраняет социальную направленность.Бюджет ТФОМС на предстоящие три года сбалансирован по доходам и расходам и на 2021 год утвержден в размере 41,45 миллиарда рублей, на 2022 и 2023 годы – в размере 43,37 миллиарда рублей и 45,77 миллиарда рублей, соответственно.- Депутаты приняли и обновленную Стратегию развития Кузбасса до 2035 года. Почему появилась такая необходимость? - В декабре 2018 года губернатор представил депутатам первую редакцию Стратегии. Благодаря ей, Кузбасс вошел во все федеральные программы, но Стратегия – живой документ и требует модернизации с учетом вызовов времени. В сентябре этого года концепция новой редакции Стратегии, разработанная группой ученых МГУ во главе с членом РАН, профессором Владимиром Квинтом, была одобрена правительством Кузбасса, после чего в регионе прошли ее общественные обсуждения.В Стратегии развития обозначены 39 приоритетов, которые систематизированы в семи контурах. Речь о стратегическом обеспечении безопасности Кузбасса, диверсификации экономики, развитии систем жизнеобеспечения, о стратегировании внешнеэкономических, научно-образовательных, культурных, спортивных связей и международной кооперации, научно-технологического потенциала региона и цифровизации экономики, финансовой системы и финансовой безопасности. А ключевой контур сформулирован как "Кузбасс – регион достойной жизни людей!". В общем, в новый год входим с модернизированной Стратегией развития.- Что еще вы можете выделить в работе Парламента Кузбасса в уходящем году?- Считаю, что в уходящем году парламент в полной мере реализовал себя как коммуникативная площадка, на которой обсуждают актуальные проблемы представители исполнительной власти, местного самоуправления, эксперты и общественники, неравнодушные граждане, готовые предлагать свои идеи для развития Кузбасса. В нашей работе без обратной связи не обойтись, ведь нужно учесть все мнения. Еще до введения режима повышенной готовности наши депутаты начали вести приемы граждан в онлайн-формате, что оказалось очень удобно для кузбассовцев: не нужно никуда ехать, экономится масса времени. Сейчас они проходят ежедневно, с их графиком можно ознакомиться на сайте zskuzbass.ru или в наших соцсетях. За год прошло 179 онлайн-приемов, поступило 458 обращений, помощь получили 119 человек, разъяснения – 323 человека. Кстати, любой желающий может посмотреть прямую трансляцию заседаний Парламента Кузбасса, координационного совета и других мероприятий на нашем сайте, в соцсетях или на Youtube-канале. Это уникальная возможность для всех заинтересованных граждан. Мы ведем контроль за исполнением регионального бюджета и реализацией национальных проектов. А в этом году, в связи с пандемией, пришлось взять на себя и контроль режима повышенной готовности. В частности, депутаты провели серию рейдов по аптекам, чтобы проверить наличие медикаментов и уровень цен, зафиксировать нарушения. Сейчас запас медикаментов на январь есть практически во всех аптеках. Еще одна миссия парламента – участие и поддержка добровольческих акций. В 2020 году депутаты поддержали федеральные и региональные акции. В рамках акции "#Мы вместе" доставляли продуктовые наборы пожилым, в преддверии 9 мая навестили ветеранов, вручили им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." и подарки. Каждый год 1 сентября депутаты вручают детям из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей товары, необходимые для учебы.Продолжается наш образовательный проект "Школа модерации", позволяющий бесплатно прокачать полезные навыки.Особо хочу отметить нашу цифровую миссию. В марте Цифросовет при Парламенте Кузбасса выступил с инициативой создания "Белой книги цифровизации", а в ноябре она уже появилась на свет. В нее включены уже реализованные и еще находящиеся в разработке цифровые проекты региональных компаний. Также мы запустили "Цифровой навигатор" – информационную базу нормативных актов всех уровней по поправкам в Конституцию. Навигатором уже можно воспользоваться на сайте парламента, он будет расширяться по ходу принятия новых законодательных актов федерального и регионального уровней. К слову, в уходящем году мы получили важное признание нашей "цифровой" работы: наш сайт занял второе место в конкурсе на лучший сайт среди региональных парламентов России.В рамках реализации инновационно-цифровой миссии Парламента Кузбасса мы подготовили два крупных проекта. Первый – YouTube-канал "Парламент Кузбасса 5.0". Второй продукт - итог реализации нашего первого Форума депутатов и общественности Кузбасса: "Национальные проекты: информируем, обсуждаем, действуем!". Это сайт-агрегатор социальных проектов poehali-kuzbass.ru. По нашей задумке он станет стартовой площадкой для всех желающих создать свой проект.Собственно, обо всех принятых нами законах, об инициативах депутатов можно узнать из этих источников. Добавлю, в 2020 году Парламент Кузбасса принял 164 закона, 653 постановления, поддержал 213 федеральных инициатив, в Совет законодателей направил 10 федеральных инициатив, в Госдуму внес два проекта федеральных законов.- Кузбасс готовится к празднованию 300-летия. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении… - Губернатор поставил задачу, чтобы свой юбилей Кузбасс встретил облагороженным и ухоженным. Парламент содействует в ее решении и работает над законодательным обеспечением вопросов благоустройства.Так, были приняты изменения в региональный закон об административных правонарушениях, устанавливающий штрафы за неочистку прилегающих территорий от мусора, мы модернизировали составы за некошение травы и неуборку снега. Однако, чтобы привлекать недобросовестных владельцев недвижимости к ответственности, необходимо было сначала определить границы прилегающих территорий, что мы и сделали. Работа велась с 2018 года, а в этом году приняты два закона, регулирующие вопросы благоустройства. Один из них устанавливает компромиссный подход для определения границ прилегающих территорий.Второй закон предоставил органам местного самоуправления Кемерова и Новокузнецка право дополнительно регулировать вопросы архитектурно-художественного оформления и внешнего облика элементов благоустройства. Это важно, ведь именно в этих городах будут проходить основные праздничные мероприятия к 300-летию Кузбасса.Итогом всей работы станет единый региональный закон "О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса", где будут прописаны единые стандарты и подходы к комплексной застройке жилых кварталов, заполнению первых этажей, оформлению вывесок, озеленению территорий, подземным парковкам и так далее. Для проработки закона была сформирована рабочая группа и проведен мониторинг муниципальных правил благоустройства. Планируем его принять в первом квартале 2021 года.Для тех, кто внес значительный вклад в развитие Кузбасса, был учрежден Почетный знак имени знаменитого исследователя Петра Чихачева. В октябре этого года Государственная научная библиотека Кузбасса имени Василия Федорова стала первым кузбасским учреждением, которое мы наградили этим почетным знаком.- Каковы планы на 2021 год?- Планы уже утверждены. Это динамичный документ, который будет дополняться и корректироваться в процессе принятия федеральных законов в целях реализации поправок в Конституцию. Он станет основой Стратегии нашей работы в следующем году. В частности, мы продолжим работу по заземлению поправок на почву кузбасского законодательства и достижению ключевых показателей национальных проектов.Формирование законотворческого плана – большая работа, которая велась, в том числе, в рамках онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни". По ее результатам были сформулированы планы работы на 2021 год по всем миссиям Парламента Кузбасса – законотворческой, контрольной, коммуникативной, образовательной и инновационной (цифровой).- А какие впечатления от 2020 года остаются лично у вас?- Год был непростым, но Кузбасс не только успешно справился с испытаниями, но и стал сильнее. Вопреки всем сложностям, мы не сбавили темпов развития и даже повысили их. Преодолеть вызовы времени удается благодаря командной работе. В этой команде – врачи, учителя, строители, аграрии, работники промышленных предприятий. Наша система здравоохранения успешно выстояла в условиях пандемии. Промышленность научилась производить рециркуляторы, клапаны для препаратов ИВЛ, противочумные костюмы и даже оборудование для медицинских лабораторий.Мы единственный регион в СФО, который не только не снизил, но и наращивает объемы строительства. Это касается и жилья, и объектов социальной инфраструктуры, среди которых крупнейший за Уралом ФОК "Металлург" в Белове, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья, там же строится автовокзал, в Кемерове возводятся Ледовый дворец и Кузбасс-Арена.Неоспоримы успехи аграриев – они наращивают урожайность, вводят в оборот ранее заброшенные сельскохозяйственные земли.При этом Кузбасс повышает свою инвестиционную привлекательность – в 2020 году мы приняли закон о налоговых льготах участникам специальных инвестиционных контрактов, беспрецедентные налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в новые высокотехнологичные производства.Новые перспективы открывает перед собой наша угольная промышленность – научно-образовательный центр "Кузбасс" предлагает инновационные проекты по добыче и глубокой переработке угля. Обо всем этом очень подробно рассказал губернатор на итоговой пресс-конференции. Согласен с ним: Кузбассу и кузбассовцам под силу все. Главное – действовать сообща и верить в свои силы.Выступление Вячеслава Петрова по итогам 2020 года доступно на сайте Парламента Кузбасса.

https://ria.ru/20201212/kuzbass-1588909408.html

https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590877454.html

https://ria.ru/20201204/byudzhet-1587672199.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590494831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламент кузбасса , кемеровская область, интервью