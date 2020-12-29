Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201229/peskov-1591446060.html
Песков рассказал о планах на Новый год
Песков рассказал о планах на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:20
2020-12-29T19:01
новый год—2021
татьяна навка
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591061644_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8ac6ec022a8dc97749254f3e096fba8b.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.Песков напомнил, что у его жены, Татьяны Навки, Новый год - это самое рабочее время."Поэтому если получится, может быть, как-то передохнуть, когда праздники закончатся, там, взять какое-то количество дней, то да. Если не получится, то нет. Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", - заявил он.
https://ria.ru/20201229/peskov-1591443297.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591061644_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2bea7b01b285e150cf81458104603c11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна навка, дмитрий песков, общество

Песков рассказал о планах на Новый год

18:20 29.12.2020 (обновлено: 19:01 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие ГУМ-катка на Красной площади
Открытие ГУМ-катка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.

"Планы на новый год - отпраздновать Новый год с семьей. Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время", - сказал Песков в программе "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на канале RTVI, отвечая на вопрос, куда он планирует поехать на Новый год.

Песков напомнил, что у его жены, Татьяны Навки, Новый год - это самое рабочее время.
"Поэтому если получится, может быть, как-то передохнуть, когда праздники закончатся, там, взять какое-то количество дней, то да. Если не получится, то нет. Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", - заявил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 18:11Распространение нового коронавируса
Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"
 
Новый год—2021Татьяна НавкаДмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
Лента новостейМолния