https://ria.ru/20201229/peskov-1591446060.html

Песков рассказал о планах на Новый год

Песков рассказал о планах на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:20

2020-12-29T18:20

2020-12-29T19:01

новый год—2021

татьяна навка

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.Песков напомнил, что у его жены, Татьяны Навки, Новый год - это самое рабочее время."Поэтому если получится, может быть, как-то передохнуть, когда праздники закончатся, там, взять какое-то количество дней, то да. Если не получится, то нет. Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", - заявил он.

https://ria.ru/20201229/peskov-1591443297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна навка, дмитрий песков, общество