https://ria.ru/20201229/peskov-1591446060.html
Песков рассказал о планах на Новый год
Песков рассказал о планах на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:20
2020-12-29T18:20
2020-12-29T19:01
новый год—2021
татьяна навка
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.Песков напомнил, что у его жены, Татьяны Навки, Новый год - это самое рабочее время."Поэтому если получится, может быть, как-то передохнуть, когда праздники закончатся, там, взять какое-то количество дней, то да. Если не получится, то нет. Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", - заявил он.
https://ria.ru/20201229/peskov-1591443297.html
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татьяна навка, дмитрий песков, общество