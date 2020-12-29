https://ria.ru/20201229/peskov-1591443297.html

Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"

Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими годами не дал бы уходящему 2020-му больше двойки "ни за технику, ни за... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:11

2020-12-29T18:11

2020-12-29T18:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими годами не дал бы уходящему 2020-му больше двойки "ни за технику, ни за артистизм".Ранее во вторник на сайте RTVI были опубликованы некоторые высказывания Пескова из интервью каналу. Он, в частности, высказал мнение, что уходящий 2020 год был нервным, а мир пока не осознает в полной мере последствия этого года, но "ясно, что они будут плохие".Пресс-секретарь Владимира Путина в эфире рассказал и о том, стало ли в этом году сложнее общаться с президентом. "Можно отсидеть карантин", но и без этого можно общаться на расстоянии 5-6 метров, отметил он."То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует. Телефон, та же видеоконференция, все средства связи никоим образом вас не ограничивают в общении", - добавил Песков.Главными вызовами уходящего года, помимо пандемии COVID-19, он считает вызовы, связанные с экономикой."Экономика. Во всех ипостасях. Бедность во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира. А там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: "А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?". Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами", - полагает представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/voz-1591321146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Выбить всю дурь из прошлого года» – россияне о праздновании Нового года Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год. На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику. 2020-12-29T18:11 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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