Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими годами не дал бы уходящему 2020-му больше двойки "ни за технику, ни за артистизм".
Ранее во вторник на сайте RTVI были опубликованы некоторые высказывания Пескова из интервью каналу. Он, в частности, высказал мнение, что уходящий 2020 год был нервным, а мир пока не осознает в полной мере последствия этого года, но "ясно, что они будут плохие".
При этом он считает, что этот же год "дал нам силы бороться с этими последствиями". "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать. А если оценивать его, то по сравнению с предыдущими годами я бы больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм", - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь Владимира Путина в эфире рассказал и о том, стало ли в этом году сложнее общаться с президентом. "Можно отсидеть карантин", но и без этого можно общаться на расстоянии 5-6 метров, отметил он.
"То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует. Телефон, та же видеоконференция, все средства связи никоим образом вас не ограничивают в общении", - добавил Песков.
Главными вызовами уходящего года, помимо пандемии COVID-19, он считает вызовы, связанные с экономикой.
"Экономика. Во всех ипостасях. Бедность во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира. А там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: "А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?". Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами", - полагает представитель Кремля.
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