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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/peskov-1591443297.html
Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"
Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими годами не дал бы уходящему 2020-му больше двойки "ни за технику, ни за... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:11
2020-12-29T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими годами не дал бы уходящему 2020-му больше двойки "ни за технику, ни за артистизм".Ранее во вторник на сайте RTVI были опубликованы некоторые высказывания Пескова из интервью каналу. Он, в частности, высказал мнение, что уходящий 2020 год был нервным, а мир пока не осознает в полной мере последствия этого года, но "ясно, что они будут плохие".Пресс-секретарь Владимира Путина в эфире рассказал и о том, стало ли в этом году сложнее общаться с президентом. "Можно отсидеть карантин", но и без этого можно общаться на расстоянии 5-6 метров, отметил он."То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует. Телефон, та же видеоконференция, все средства связи никоим образом вас не ограничивают в общении", - добавил Песков.Главными вызовами уходящего года, помимо пандемии COVID-19, он считает вызовы, связанные с экономикой."Экономика. Во всех ипостасях. Бедность во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира. А там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: "А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?". Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами", - полагает представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Выбить всю дурь из прошлого года» – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год. На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков не дал бы 2020 году больше двойки "ни за технику, ни за артистизм"

18:11 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими годами не дал бы уходящему 2020-му больше двойки "ни за технику, ни за артистизм".
Ранее во вторник на сайте RTVI были опубликованы некоторые высказывания Пескова из интервью каналу. Он, в частности, высказал мнение, что уходящий 2020 год был нервным, а мир пока не осознает в полной мере последствия этого года, но "ясно, что они будут плохие".
При этом он считает, что этот же год "дал нам силы бороться с этими последствиями". "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать. А если оценивать его, то по сравнению с предыдущими годами я бы больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм", - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь Владимира Путина в эфире рассказал и о том, стало ли в этом году сложнее общаться с президентом. "Можно отсидеть карантин", но и без этого можно общаться на расстоянии 5-6 метров, отметил он.
"То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует. Телефон, та же видеоконференция, все средства связи никоим образом вас не ограничивают в общении", - добавил Песков.
Главными вызовами уходящего года, помимо пандемии COVID-19, он считает вызовы, связанные с экономикой.
"Экономика. Во всех ипостасях. Бедность во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира. А там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: "А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?". Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами", - полагает представитель Кремля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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