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Песков назвал уходящий год нервным
Песков назвал уходящий год нервным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий 2020 год был нервным, а его последствия будут плохими. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:19
2020-12-29T13:19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий 2020 год был нервным, а его последствия будут плохими."Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный", - заявил Песков в интервью RTVI, его слова приводятся в сообщении на сайте канала.Он полагает, что человечество еще в полной мере не осознало последствий 2020 года. "Ясно, что они будут плохие", - уверен представитель Кремля.Вместе с тем, год дал и силы для борьбы с этими последствиями, считает Песков. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - добавил он.
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дмитрий песков, общество

Песков назвал уходящий год нервным

13:19 29.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий 2020 год был нервным, а его последствия будут плохими.
"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный", - заявил Песков в интервью RTVI, его слова приводятся в сообщении на сайте канала.
Он полагает, что человечество еще в полной мере не осознало последствий 2020 года. "Ясно, что они будут плохие", - уверен представитель Кремля.
Вместе с тем, год дал и силы для борьбы с этими последствиями, считает Песков. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - добавил он.
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