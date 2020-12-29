https://ria.ru/20201229/peskov-1591376568.html

Песков назвал уходящий год нервным

Песков назвал уходящий год нервным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий 2020 год был нервным, а его последствия будут плохими. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:19

2020-12-29T13:19

2020-12-29T13:19

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий 2020 год был нервным, а его последствия будут плохими."Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный", - заявил Песков в интервью RTVI, его слова приводятся в сообщении на сайте канала.Он полагает, что человечество еще в полной мере не осознало последствий 2020 года. "Ясно, что они будут плохие", - уверен представитель Кремля.Вместе с тем, год дал и силы для борьбы с этими последствиями, считает Песков. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, общество