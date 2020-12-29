https://ria.ru/20201229/pensii-1591388775.html

Путин призвал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Путин призвал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин согласился со словами главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости вернуться к вопросу об... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:10

2020-12-29T14:10

2020-12-29T16:21

пенсии

михаил шмаков

россия

федерация независимых профсоюзов россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился со словами главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости вернуться к вопросу об индексации пенсий работающих пенсионеров.На встрече с главой государства Шмаков отметил, что в ФНПР с самого начала считали неправильным принятое в 2016 году решение приостановить индексацию пенсий этой категории россиян."Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее. Тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают. Во-вторых, это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали ещё работать, оставаясь на пенсии", - отметил глава ФНПР.По его словам, работающие пенсионеры платят взносы и в Пенсионный фонд, поэтому если на первом этапе выигрыш государства составил 70 миллиардов рублей, после их увольнения бюджет потерял порядка 500 миллиардов. Шмаков отметил, что эта тема поднималась президентом на совещании по социальным вопросам с партиями, однако правительство ответило, что не будет к ней возвращаться."Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение конституции. Сейчас у нас в конституции написано о том, что (предусмотрена) регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - считает Шмаков.Путин заметил на это: "Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают"."Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - добавил глава государства.По мнению Шмакова, к вопросу об индексации надо подойти серьезно, это снимет возникающее недоверие и напряжение. Президент в свою очередь отметил, что в вопросе есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией."Если затрагивать это, если так уж, технически, говорить, то это будет ещё более затратно. Если индексировать, это потянет за собой, так сказать, изменение вообще всего подхода к пенсионному делу. Может быть, по пенсиям тоже стоит продолжить", - обратил внимание глава ФНПР.Он также добавил, что не завершены основные направления развития пенсионной системы. По его мнению, надо продолжить дискуссии о совершенствовании пенсионной системы, так как сегодня есть разные категории занятых, которым нужно делать разные, но сопрягаемые пенсионные системы."Здесь очень тонкая вещь, надо, чтобы специалисты продолжили работу над этой сложной темой", - подытожил Шмаков.

https://ria.ru/20201028/pensiya-1581896748.html

https://ria.ru/20201129/pensiya-1586849638.html

https://ria.ru/20201029/novyy-raschet-pensiy--1581952418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсии, михаил шмаков, россия, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, общество