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Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на странные ощущения
Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на странные ощущения
Жительница английского города Уитстабл Сара Говье пожаловалась на странное последствие перенесенного COVID-19. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:25
2020-12-29T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жительница английского города Уитстабл Сара Говье пожаловалась на странное последствие перенесенного COVID-19.По словам женщины, после болезни у нее исказились обоняние и вкус. Так, все любимые блюда начали казаться ей "гнилыми".Англичанка сравнила вкус мяса с цветочным мылом, зубную пасту — с бензином, а запах кофе напоминал ей автомобильный выхлоп или табачный дым."Если я заходила в чей-то дом, где готовили пищу, я чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды. Мне приходилось обнюхивать еду, прежде чем я могла съесть ее", — рассказала она изданию Daily Record.Говье отметила, что все еще может есть сыр, рыбу, авокадо и креветки, но несмотря на это продолжает терять вес. Англичанка создала в социальных сетях группу поддержки для тех, кто страдает от схожих последствий. В нее вступили уже более четырех тысяч пользователей со всего мира.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html
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коронавирус covid-19, англия, общество

Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на странные ощущения

10:25 29.12.2020 (обновлено: 14:52 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жительница английского города Уитстабл Сара Говье пожаловалась на странное последствие перенесенного COVID-19.
По словам женщины, после болезни у нее исказились обоняние и вкус. Так, все любимые блюда начали казаться ей "гнилыми".
Англичанка сравнила вкус мяса с цветочным мылом, зубную пасту — с бензином, а запах кофе напоминал ей автомобильный выхлоп или табачный дым.
"Если я заходила в чей-то дом, где готовили пищу, я чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды. Мне приходилось обнюхивать еду, прежде чем я могла съесть ее", — рассказала она изданию Daily Record.
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Говье отметила, что все еще может есть сыр, рыбу, авокадо и креветки, но несмотря на это продолжает терять вес. Англичанка создала в социальных сетях группу поддержки для тех, кто страдает от схожих последствий. В нее вступили уже более четырех тысяч пользователей со всего мира.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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