https://ria.ru/20201229/oschuscheniya-1591337918.html

Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на странные ощущения

Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на странные ощущения

Жительница английского города Уитстабл Сара Говье пожаловалась на странное последствие перенесенного COVID-19. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:25

2020-12-29T10:25

2020-12-29T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жительница английского города Уитстабл Сара Говье пожаловалась на странное последствие перенесенного COVID-19.По словам женщины, после болезни у нее исказились обоняние и вкус. Так, все любимые блюда начали казаться ей "гнилыми".Англичанка сравнила вкус мяса с цветочным мылом, зубную пасту — с бензином, а запах кофе напоминал ей автомобильный выхлоп или табачный дым."Если я заходила в чей-то дом, где готовили пищу, я чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды. Мне приходилось обнюхивать еду, прежде чем я могла съесть ее", — рассказала она изданию Daily Record.Говье отметила, что все еще может есть сыр, рыбу, авокадо и креветки, но несмотря на это продолжает терять вес. Англичанка создала в социальных сетях группу поддержки для тех, кто страдает от схожих последствий. В нее вступили уже более четырех тысяч пользователей со всего мира.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587942336.html

англия

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коронавирус covid-19, англия, общество