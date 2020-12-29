https://ria.ru/20201229/orvi-1591369721.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах
Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 28 субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:46
2020-12-29T12:46
2020-12-29T12:46
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 28 субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса ОРВИ, уменьшение географического распространения заболеваемости ОРВИ. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 28 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.Добавляется, что по предварительным итогам прививочной кампании против гриппа привиты более 85,9 миллиона граждан, что составляет 59% от численности населения РФ."В 37 субъектах РФ охват прививками против гриппа превысил 60% от численности населения субъекта", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587987712.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество