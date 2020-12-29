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На трассе М-4 хотят установить безбарьерную систему оплаты проезда
На трассе М-4 хотят установить безбарьерную систему оплаты проезда
Безбарьерная система взимания платы за проезд "свободный поток" (free flow) может быть применена на трассе М-4 "Дон", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:26
2020-12-29T19:26
2020-12-29T19:26
россия
трасса м-4 "дон"
авто
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Безбарьерная система взимания платы за проезд "свободный поток" (free flow) может быть применена на трассе М-4 "Дон", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Я думаю, что будет", - сказал Хуснуллин в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос, будет ли применена система free flow на трассе М4.На сегодняшний день практически на всех платных участках автомобильной дороги М-4 "Дон" действует открытая система сбора платы за проезд за исключением участка 414-464 км, который имеет смешанную систему. Оплата проезда совершается один раз при пересечении пункта оплаты. Оплата осуществляется при въезде на платный участок и действует в течение 12 часов. Для выезда с платного участка необходимо предоставить чек об оплате проезда кассиру-контролеру.
https://ria.ru/20201228/avtodor-1591186518.html
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россия, трасса м-4 "дон", авто, марат хуснуллин, общество