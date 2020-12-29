https://ria.ru/20201229/onega-1591435785.html

Адмирал оценил идею поднятия затонувшей "Онеги" со дна

Адмирал оценил идею поднятия затонувшей "Онеги" со дна

Поднимать траулер "Онега" с глубины более 100 метров было бы слишком дорого и необоснованно – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-командующий... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:43

2020-12-29T17:43

2020-12-29T17:43

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

вячеслав попов

баренцево море

мурманск

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Поднимать траулер "Онега" с глубины более 100 метров было бы слишком дорого и необоснованно – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что затонувшее судно лежит в Баренцевом море на глубине 130 метров, причем 17 пропавших моряков, по его информации, могут находиться именно в нем. На место крушения из Мурманска должны отправить глубоководный аппарат.Он также выразил сомнение в том, что кто-то из до сих пор не найденных моряков мог остаться в живых. Температура воды в Баренцевом море сейчас очень низкая.Адмирал считает, что поднять тела моряков, если они находятся на борту судна, можно. Это будет дорогая и серьезная операция, но, например, Военно-морской флот такими возможностями сейчас обладает.В то же время Попов не уверен, что рыбаки внутри "Онеги", особенно если крушение произошло при вытягивании трала, как сообщалось."У рыбаков вообще традиция такая. Когда идет трал, идет рыба, то практически весь экипаж, кроме одного человека, стоящего на руле, находится наверху и работает. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то из экипажа находится на судне, я считаю, что это ошибочная версия", - указал Попов."Онега" затонула в Баренцевом море в понедельник утром, по предварительной информации, из-за обледенения в условиях шторма. Вторник в Мурманской области объявлен днем траура.

https://ria.ru/20201228/trauler-1591242438.html

https://ria.ru/20201229/pomosch-1591338998.html

баренцево море

мурманск

мурманская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, вячеслав попов, баренцево море, мурманск, мурманская область, происшествия