https://ria.ru/20201229/obvinenie-1591330613.html

Бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по трем статьям УК

Бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по трем статьям УК

Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству, сообщила его адвокат Светлана... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:27

2020-12-29T09:27

2020-12-29T11:46

среднеуральский женский монастырь

москва

екатеринбург

религия и мировоззрение

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству, сообщила его адвокат Светлана Герасимова. Сейчас он летит в Москву. Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области рассказал РИА Новости, что Сергия задержали. СМИ писали, что поводом стала одна из опубликованных в YouTube проповедей, на которой присутствовали дети. Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков усмотрел в ролике нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.По словам юриста, ее подзащитному также предъявили обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Сама Герасимова еще находится в Екатеринбурге и "пытается улететь в Москву".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры штурма Среднеуральского женского монастыря силовиками В Екатеринбурге силовики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь. Правоохранители проводят в монастыре следственные мероприятия. Причиной задержания стал видеоролик, размещённый на видеохостинге YouTube, на котором экс-схимонах Сергий (Романов) призывает своих подвижников «умереть за Россию». 2020-12-29T09:27 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, москва, екатеринбург, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов)