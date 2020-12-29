Бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по трем статьям УК
09:27 29.12.2020 (обновлено: 11:46 29.12.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству, сообщила его адвокат Светлана Герасимова. Сейчас он летит в Москву.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области рассказал РИА Новости, что Сергия задержали. СМИ писали, что поводом стала одна из опубликованных в YouTube проповедей, на которой присутствовали дети. Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков усмотрел в ролике нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
"Сегодня в 14:00 Басманный суд будет рассматривать ходатайство о его аресте", — добавила Герасимова.
По словам юриста, ее подзащитному также предъявили обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Сама Герасимова еще находится в Екатеринбурге и "пытается улететь в Москву".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.