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Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб
Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб
Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:56
2020-12-29T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны получать медицинскую помощь без промедления.В ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил внести единый телефонный номер по коронавирусу 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, для чего уже подготовлен проект постановления о внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи."Продолжайте эту работу, люди должны получать помощь без промедления и, конечно, поддержим все инициативы, которые вы сказали", - согласился Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, михаил мишустин

Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб

13:56 29.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОператор московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Оператор московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны получать медицинскую помощь без промедления.
В ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил внести единый телефонный номер по коронавирусу 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, для чего уже подготовлен проект постановления о внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи.
"Продолжайте эту работу, люди должны получать помощь без промедления и, конечно, поддержим все инициативы, которые вы сказали", - согласился Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДмитрий ЧернышенкоЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
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