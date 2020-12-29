https://ria.ru/20201229/nomer-1591385164.html

Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб

Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:56

2020-12-29T13:56

2020-12-29T13:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны получать медицинскую помощь без промедления.В ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил внести единый телефонный номер по коронавирусу 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, для чего уже подготовлен проект постановления о внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи."Продолжайте эту работу, люди должны получать помощь без промедления и, конечно, поддержим все инициативы, которые вы сказали", - согласился Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/krym-1588815311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, михаил мишустин