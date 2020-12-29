https://ria.ru/20201229/nomer-1591385164.html
Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб
Номер 122 внесут в федеральный перечень телефонов экстренных служб
Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:56
2020-12-29T13:56
2020-12-29T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился включить экстренный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, отметив, что россияне должны получать медицинскую помощь без промедления.В ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил внести единый телефонный номер по коронавирусу 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб, для чего уже подготовлен проект постановления о внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи."Продолжайте эту работу, люди должны получать помощь без промедления и, конечно, поддержим все инициативы, которые вы сказали", - согласился Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/krym-1588815311.html
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коронавирус в россии, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, михаил мишустин