Война людей и неандертальцев. История величайшего конфликта в истории
08:00 29.12.2020 (обновлено: 16:18 29.12.2020)
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPochЧеловек и неандерталец
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Когда люди современного вида пришли в Европу, там уже больше двухсот тысяч лет жили неандертальцы. По уровню разития они почти не уступали Homo sapiens, а физически были даже крепче. Но сапиенсы почему-то победили. В последнее время антропологи находят все больше доказательств, что люди не просто вытеснили неандертальцев. Они с ними жестоко воевали почти сто тысячелетий.
Две ветви Homo
Около 150 тысяч лет назад, когда Homo sapiens только вышли за пределы Африки, неандертальцы жили уже на всей территории Западной Европы. К тому времени, как люди добрались и туда — примерно 45 тысяч лет назад, — они применяли сложные орудия охоты, делали одежды из шкур и даже создавали украшения.
Однако уже через пять тысяч лет неандертальцев в Европе практически не осталось. Как сапиенсы вытеснили более крепких и приспособленных к жизни в суровом климате сородичей, до конца не понятно. На этот счет существует несколько гипотез.
Сегодня геномы большинства людей за пределами Африки содержат два-три процента ДНК Homo neanderthalensis. Значит, подвиды скрещивались. Но смешения, скорее всего, были единичные — то есть просто раствориться среди Homo sapiens неандертальцы не могли.
Есть мнение, что они не выдержали конкуренции за ресурсы — современные люди были более технологически развиты и лучше охотились, к тому же быстрее бегали — на это указывают анатомические данные.
Возможно, упадку способствовали принесенные людьми новые паразиты и патогены, к которым у неандертальцев не было иммунитета. Так в свое время вымерли американские индейцы: их буквально выкосили болезни, завезенные конкистадорами Нового Света.
Существует и гипотеза инбридинга — вырождения из-за близкородственного смешения. Генетические данные свидетельствуют: сообщества неандертальцев, как правило, были небольшими, а обмен между популяциями практически не происходил — они предпочитали оседлый образ жизни.
По версии американских генетиков Келли Харрис и Расмус Нильсен, смешение сперва шло активно, но доля ослабленных инбридингом генов Homo neanderthalensis у метисов с каждым поколением снижалась, пока не достигла нынешних двух-трех процентов.
CC BY 4.0 / Harris & Nielsen, 2017 / Снижение процента ДНК в геноме человека, вызванное естественным отбором. Изображенные хромосомы иллюстрируют тот факт, что доля неандертальской ДНК не только уменьшается со временем, но также распространяется на все меньшие и меньшие сегменты из-за эффекта рекомбинации
Снижение процента ДНК в геноме человека, вызванное естественным отбором. Изображенные хромосомы иллюстрируют тот факт, что доля неандертальской ДНК не только уменьшается со временем, но также распространяется на все меньшие и меньшие сегменты из-за эффекта рекомбинации
За место под солнцем
Что если неандертальцы видели в людях чужаков-конкурентов и вступали с ними в конфликты, защищая свою территорию? Для доказательства этой гипотезы ученые обратились к нашим ближайшим родственникам из отряда приматов.
Недавно американские биологи описали жестокие столкновения между горными гориллами, обитающими на границе Уганды и Демократической Республики Конго. В начале 1980-х их насчитывалось не более 250 особей. Но после того, как приняли меры по сохранению вида, число увеличилось до 600.
В начале нулевых единая популяция распалась на группировки, между которыми началась борьба. Повторные переписи горилл показали: одна из субпопуляций растет быстрее, чем другие.
Дальше события приняли еще более драматичный оборот. Молодые самцы из доминирующей группировки, рассчитывая завладеть самками соседей, убивали их партнеров и потомство. В результате младенческая смертность увеличилась на 57 процентов и годовой прирост популяции замедлился.
Исследователи заметили: столкновения всегда происходят между самцами из разных группировок и крайне редко — внутри одного сообщества, независимо от плотности его населения.
Ранее ученые представили доказательства, что дикие шимпанзе одного и того же вида объединяются в группы, которые патрулируют собственные территории и совершают набеги на соседние. Нередко атаки заканчиваются смертоносными схватками, в которых гибнут десятки животных.
Так что утверждение, что войны начались с появлением человека, не выдерживает критики. Это гораздо более древнее изобретение, и, скорее всего, неандертальцы отличались не меньшим боевым настроем, чем люди.
Все как у людей
Неандертальцы по образу жизни были очень похожи на современных им Homo sapiens: так же разводили огонь, хоронили мертвецов, изготавливали украшения из ракушек и зубов животных, создавали рисунки и ритуальные сооружения, охотились на крупную дичь — оленей, горных козлов, лосей, бизонов, носорогов и мамонтов, пользуясь копьями, и так же легко применяли оружие друг против друга.
Немецкие антропологи выяснили: травмы черепа у неандертальцев и людей позднего палеолита имеют один и тот же характер. У обоих подвидов много переломов предплечий, которые, по мнению ученых, образовались при отражении ударов в битве. А в пещере Шанидар в Ираке нашли останки Homo neanderthalensis, пронзенного копьем в грудь.
Археологические данные подтверждают: неандертальцы совсем не были мирными и безобидными и вряд ли без боя уступили людям территорию.
18 февраля, 18:09НаукаУченые доказали, что неандертальцы хоронили умерших
Первые столкновения и затяжная война
Самые ранние свидетельства присутствия Homo sapiens в Евразии — два черепа возрастом 210 и 170 тысяч лет из пещеры Апидима на юге Греции. Исследователи предполагают, что современные люди неоднократно пытались обосноваться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе, но получили отпор.
По оценкам ученых, примерно 125 тысяч лет назад люди начали "планомерную" экспансию, Расселились на Аравийском полуострове, затем, тысячелетий через 50, "захватили" Индостан, а около 55 тысяч лет назад двинулись через Ближний Восток в Европу.
При этом в западном Причерноморье пока не обнаружили связанных с неандертальцами находок моложе 46 тысяч лет, на Пиренейском полуострове — моложе 40 тысяч лет, в Великобритании — 36. На Алтае самые поздние артефакты датируют 24 тысячами лет.
Получается, что Homo neanderthalensis не сдались без боя. И их не поглотил другой, пусть и близкородственный, вид. Примерно сто тысяч лет они сопротивлялись человеческой экспансии.
Дольше всего они боролись за Ближний Восток, где чувствовали себя очень комфортно из-за мягкого климата и обилия животной и растительной пищи. Первые люди пришли туда 90 тысяч лет назад, а неандертальцы исчезли через 45 тысячелетий.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: CC BY-ND 4.0/Nicholas R. LongrichПути расселения Homo sapiens за пределы Африки
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: CC BY-ND 4.0/Nicholas R. Longrich
Пути расселения Homo sapiens за пределы Африки
Суперкомпьютер подтвердил причину
Южнокорейские ученые из Центра физики климата Института фундаментальных наук в Пусане задействовали суперкомпьютер, чтобы проверить разные гипотезы исчезновения неандертальцев в Европе в период между 43 и 38 тысячами лет назад.
Математическая модель учитывала процессы миграции Homo neanderthalensis и современных людей, их взаимодействие, конкуренцию и скрещивание в условиях меняющейся температуры, количества осадков, а также доступности растительной и животной пищи.
Результаты моделирования показали: ни климатические изменения, ни инбридинг, ни скрещивание с Homo sapiens не объясняют произошедший за столь короткий с точки зрения эволюционной истории срок упадок одного вида и замещение его другим, близкородственным.
Более правдоподобными с точки зрения количественного моделирования выглядят такие варианты: превосходство Homo sapiens в орудиях и методах охоты, отсутствие у неандертальцев иммунитета к принесенным патогенам или прямое уничтожение сапиенсами.
В любом случае ученые еще раз подтвердили: первопричина исчезновения Homo neanderthalensis — приход в Европу людей современного вида.
© Фото : American Association for the Advancement of ScienceРезультаты компьютерного моделирования плотности населения неандертальцев (слева) и Homo sapiens (справа) в Европе 43 000 лет назад (вверху) и 38 000 лет назад (внизу). Оранжевые и зеленые кружки обозначают места археологических находок неандертальцев и Homo sapiens соответственно
Результаты компьютерного моделирования плотности населения неандертальцев (слева) и Homo sapiens (справа) в Европе 43 000 лет назад (вверху) и 38 000 лет назад (внизу). Оранжевые и зеленые кружки обозначают места археологических находок неандертальцев и Homo sapiens соответственно