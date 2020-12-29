https://ria.ru/20201229/neandertaltsy-1591234367.html

Война людей и неандертальцев. История величайшего конфликта в истории

Война людей и неандертальцев. История величайшего конфликта в истории

Когда люди современного вида пришли в Европу, там уже больше двухсот тысяч лет жили неандертальцы. По уровню разития они почти не уступали Homo sapiens, а... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T16:18

наука

археология

неандертальцы

биология

европа

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Когда люди современного вида пришли в Европу, там уже больше двухсот тысяч лет жили неандертальцы. По уровню разития они почти не уступали Homo sapiens, а физически были даже крепче. Но сапиенсы почему-то победили. В последнее время антропологи находят все больше доказательств, что люди не просто вытеснили неандертальцев. Они с ними жестоко воевали почти сто тысячелетий.Две ветви HomoПримерно 650 тысяч лет назад человеческий род разделился. Одна группа осталась в Африке и превратилась в анатомически современных людей — Homo sapiens. Другая двинулась по суше в Европу и Азию. Она дала начало неандертальцам — Homo neanderthalensis.Около 150 тысяч лет назад, когда Homo sapiens только вышли за пределы Африки, неандертальцы жили уже на всей территории Западной Европы. К тому времени, как люди добрались и туда — примерно 45 тысяч лет назад, — они применяли сложные орудия охоты, делали одежды из шкур и даже создавали украшения. Однако уже через пять тысяч лет неандертальцев в Европе практически не осталось. Как сапиенсы вытеснили более крепких и приспособленных к жизни в суровом климате сородичей, до конца не понятно. На этот счет существует несколько гипотез.Сегодня геномы большинства людей за пределами Африки содержат два-три процента ДНК Homo neanderthalensis. Значит, подвиды скрещивались. Но смешения, скорее всего, были единичные — то есть просто раствориться среди Homo sapiens неандертальцы не могли.Есть мнение, что они не выдержали конкуренции за ресурсы — современные люди были более технологически развиты и лучше охотились, к тому же быстрее бегали — на это указывают анатомические данные.Возможно, упадку способствовали принесенные людьми новые паразиты и патогены, к которым у неандертальцев не было иммунитета. Так в свое время вымерли американские индейцы: их буквально выкосили болезни, завезенные конкистадорами Нового Света.Существует и гипотеза инбридинга — вырождения из-за близкородственного смешения. Генетические данные свидетельствуют: сообщества неандертальцев, как правило, были небольшими, а обмен между популяциями практически не происходил — они предпочитали оседлый образ жизни.По версии американских генетиков Келли Харрис и Расмус Нильсен, смешение сперва шло активно, но доля ослабленных инбридингом генов Homo neanderthalensis у метисов с каждым поколением снижалась, пока не достигла нынешних двух-трех процентов.За место под солнцемЧто если неандертальцы видели в людях чужаков-конкурентов и вступали с ними в конфликты, защищая свою территорию? Для доказательства этой гипотезы ученые обратились к нашим ближайшим родственникам из отряда приматов. Недавно американские биологи описали жестокие столкновения между горными гориллами, обитающими на границе Уганды и Демократической Республики Конго. В начале 1980-х их насчитывалось не более 250 особей. Но после того, как приняли меры по сохранению вида, число увеличилось до 600. В начале нулевых единая популяция распалась на группировки, между которыми началась борьба. Повторные переписи горилл показали: одна из субпопуляций растет быстрее, чем другие.Дальше события приняли еще более драматичный оборот. Молодые самцы из доминирующей группировки, рассчитывая завладеть самками соседей, убивали их партнеров и потомство. В результате младенческая смертность увеличилась на 57 процентов и годовой прирост популяции замедлился. Исследователи заметили: столкновения всегда происходят между самцами из разных группировок и крайне редко — внутри одного сообщества, независимо от плотности его населения.Ранее ученые представили доказательства, что дикие шимпанзе одного и того же вида объединяются в группы, которые патрулируют собственные территории и совершают набеги на соседние. Нередко атаки заканчиваются смертоносными схватками, в которых гибнут десятки животных.Так что утверждение, что войны начались с появлением человека, не выдерживает критики. Это гораздо более древнее изобретение, и, скорее всего, неандертальцы отличались не меньшим боевым настроем, чем люди. Все как у людейНеандертальцы по образу жизни были очень похожи на современных им Homo sapiens: так же разводили огонь, хоронили мертвецов, изготавливали украшения из ракушек и зубов животных, создавали рисунки и ритуальные сооружения, охотились на крупную дичь — оленей, горных козлов, лосей, бизонов, носорогов и мамонтов, пользуясь копьями, и так же легко применяли оружие друг против друга.Немецкие антропологи выяснили: травмы черепа у неандертальцев и людей позднего палеолита имеют один и тот же характер. У обоих подвидов много переломов предплечий, которые, по мнению ученых, образовались при отражении ударов в битве. А в пещере Шанидар в Ираке нашли останки Homo neanderthalensis, пронзенного копьем в грудь.Археологические данные подтверждают: неандертальцы совсем не были мирными и безобидными и вряд ли без боя уступили людям территорию.Первые столкновения и затяжная войнаСамые ранние свидетельства присутствия Homo sapiens в Евразии — два черепа возрастом 210 и 170 тысяч лет из пещеры Апидима на юге Греции. Исследователи предполагают, что современные люди неоднократно пытались обосноваться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе, но получили отпор. По оценкам ученых, примерно 125 тысяч лет назад люди начали "планомерную" экспансию, Расселились на Аравийском полуострове, затем, тысячелетий через 50, "захватили" Индостан, а около 55 тысяч лет назад двинулись через Ближний Восток в Европу. При этом в западном Причерноморье пока не обнаружили связанных с неандертальцами находок моложе 46 тысяч лет, на Пиренейском полуострове — моложе 40 тысяч лет, в Великобритании — 36. На Алтае самые поздние артефакты датируют 24 тысячами лет. Получается, что Homo neanderthalensis не сдались без боя. И их не поглотил другой, пусть и близкородственный, вид. Примерно сто тысяч лет они сопротивлялись человеческой экспансии. Дольше всего они боролись за Ближний Восток, где чувствовали себя очень комфортно из-за мягкого климата и обилия животной и растительной пищи. Первые люди пришли туда 90 тысяч лет назад, а неандертальцы исчезли через 45 тысячелетий. Суперкомпьютер подтвердил причинуЮжнокорейские ученые из Центра физики климата Института фундаментальных наук в Пусане задействовали суперкомпьютер, чтобы проверить разные гипотезы исчезновения неандертальцев в Европе в период между 43 и 38 тысячами лет назад. Математическая модель учитывала процессы миграции Homo neanderthalensis и современных людей, их взаимодействие, конкуренцию и скрещивание в условиях меняющейся температуры, количества осадков, а также доступности растительной и животной пищи.Результаты моделирования показали: ни климатические изменения, ни инбридинг, ни скрещивание с Homo sapiens не объясняют произошедший за столь короткий с точки зрения эволюционной истории срок упадок одного вида и замещение его другим, близкородственным.Более правдоподобными с точки зрения количественного моделирования выглядят такие варианты: превосходство Homo sapiens в орудиях и методах охоты, отсутствие у неандертальцев иммунитета к принесенным патогенам или прямое уничтожение сапиенсами.В любом случае ученые еще раз подтвердили: первопричина исчезновения Homo neanderthalensis — приход в Европу людей современного вида.

https://ria.ru/20200723/1574816913.html

https://ria.ru/20200527/1572059767.html

https://ria.ru/20200218/1564937130.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, неандертальцы, биология, европа