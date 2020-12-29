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ВТБ Капитал Инвестиции вновь удостоен награды Московской биржи
ВТБ Капитал Инвестиции вновь удостоен награды Московской биржи
ВТБ Капитал Инвестиции вновь, четвертый год подряд, получил награду Московской биржи как "Лучший брокер", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:22
2020-12-29T17:22
втб капитал
московская биржа
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции вновь, четвертый год подряд, получил награду Московской биржи как "Лучший брокер", сообщает пресс-служба ВТБ.Компания стала победителем по количеству клиентов в топ-100 участников конкурса "Лучший частный инвестор". Каждый третий из 100 человек с лучшими результатами торговли – клиент ВТБ. По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, совокупный объем активов ВТБ Капитал Инвестиции в текущем году вырос на 70% и превысил 3,3 триллиона рублей, при этом более половины средств приходится на физических лиц. "ВТБ сегодня является номером один в России по количеству денег в инвестиционных продуктах и на брокерских счетах, и мы будем продолжать развивать свою платформу и предоставлять лучшие финансовые решения для частных инвесторов", - отметил Потапов. Пресс-служба уточняет, что число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в этом году выросло на 67%, достигнув 1,2 миллиона человек. На брокерском обслуживании показатель увеличился в два раза, превысив один миллион человек. 97% новых счетов в 2020 году были открыты онлайн. Количество активных клиентов на бирже в 2020 году у ВТБ выросло в три раза. Дневной оборот – в 4 раза, до 124 миллиардов рублей в ноябре. Число сделок за день – в 6 раз, превысив 1,1 миллиона штук. ВТБ Капитал Инвестиции также в этом году были признаны лучшей брокерской компанией России по версии НАУФОР. Флагманом развития бизнеса является инвестиционная платформа "ВТБ Мои Инвестиции": сегодня мобильным приложением ежедневно пользуются более 240 тысяч человек, совершая в нем сделки более чем на 65 миллиардов рублей ежедневно.
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Новости
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РИА Новости
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5
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втб капитал, московская биржа, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Капитал Инвестиции вновь удостоен награды Московской биржи

17:22 29.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции вновь, четвертый год подряд, получил награду Московской биржи как "Лучший брокер", сообщает пресс-служба ВТБ.
Компания стала победителем по количеству клиентов в топ-100 участников конкурса "Лучший частный инвестор". Каждый третий из 100 человек с лучшими результатами торговли – клиент ВТБ.
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, совокупный объем активов ВТБ Капитал Инвестиции в текущем году вырос на 70% и превысил 3,3 триллиона рублей, при этом более половины средств приходится на физических лиц.
"ВТБ сегодня является номером один в России по количеству денег в инвестиционных продуктах и на брокерских счетах, и мы будем продолжать развивать свою платформу и предоставлять лучшие финансовые решения для частных инвесторов", - отметил Потапов.
Пресс-служба уточняет, что число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в этом году выросло на 67%, достигнув 1,2 миллиона человек. На брокерском обслуживании показатель увеличился в два раза, превысив один миллион человек. 97% новых счетов в 2020 году были открыты онлайн. Количество активных клиентов на бирже в 2020 году у ВТБ выросло в три раза. Дневной оборот – в 4 раза, до 124 миллиардов рублей в ноябре. Число сделок за день – в 6 раз, превысив 1,1 миллиона штук.
ВТБ Капитал Инвестиции также в этом году были признаны лучшей брокерской компанией России по версии НАУФОР. Флагманом развития бизнеса является инвестиционная платформа "ВТБ Мои Инвестиции": сегодня мобильным приложением ежедневно пользуются более 240 тысяч человек, совершая в нем сделки более чем на 65 миллиардов рублей ежедневно.
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:49
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ВТБ КапиталМосковская биржаВТБНовости компаний - Экономика
 
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