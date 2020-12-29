https://ria.ru/20201229/mrot-1591486925.html

Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T22:56

2020-12-29T22:56

2020-12-29T23:33

андрей пудов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ко второму чтению в текст закона внесли поправки, согласно которым минимальный размер оплаты труда не сможет снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты. Также зафиксировано, что при ежегодном установлении бюджетом величины МРОТ и прожиточного минимума (ПМ), эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей."С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", — сказано в документе.Согласно закону, с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.Как следует из документа, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Величину ПМ на душу населения по России правительство устанавливает исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.С 2021 года соотношение величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год установят в размере 44,2%. Это соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его величины в текущем.Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения и прожиточного минимума на душу населения составит 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.Замглавы Минтруда Андрей Пудов ранее заявил, что законопроект о расчете МРОТ улучшает положение граждан России, а рост прожиточного минимума и минимального размер оплаты труда будет превышать инфляцию.

https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588459444.html

https://ria.ru/20201223/mrot-1590607713.html

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андрей пудов, владимир путин, общество