Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/mrot-1591396139.html
Путин призвал изучить вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом
Путин призвал изучить вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом
Президент России Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в том, что вопрос об изменении методики... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:51
2020-12-29T14:58
россия
мрот
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в том, что вопрос об изменении методики определения МРОТ и прожиточного минимума требует тщательного обсуждения на экспертном и общественном уровне.Путин провёл рабочую встречу с председателем ФНПР, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля."Я знаю, что вас ещё беспокоит предложение правительства по исчислению соотношения ПМ и МРОТа, медиальный вот этот подход, да?" - спросил президент на встрече.Шмаков подчеркнул, что назрела необходимость изменения методики определения МРОТ и прожиточного минимума (ПМ). Он отметил, что ФНПР в принципе выступает "за то, чтобы оторвать действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума". Глава федерации уточнил, что дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать."Но, с другой стороны, мы считаем, что, по крайней мере, надо установить какой-то переходный период, для того чтобы эти расчёты, основанные на реальных расходах семьи, человека, они бы сохранялись, по крайней мере на уровне рассмотрения трёхсторонней комиссией", - добавил Шмаков.Кроме того, необходимо повысить роль федеральной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и аналогичных региональных комиссий при определении этих параметров, считает он.В ФНПР предлагают также принять соответствующий документ. "Мы считаем, что это надо закрепить, не просто оставить на уровне разговоров и обещаний, что, да, мы это будем учитывать. Это надо закрепить документом", - подчеркнул Шмаков.
https://ria.ru/20201229/zarplata-1591316690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/mrot-1590608800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a3cf2bec2c4e82390d6eca2360cc05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мрот, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, общество

Путин призвал изучить вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом

14:51 29.12.2020 (обновлено: 14:58 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в том, что вопрос об изменении методики определения МРОТ и прожиточного минимума требует тщательного обсуждения на экспертном и общественном уровне.
Путин провёл рабочую встречу с председателем ФНПР, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"Я знаю, что вас ещё беспокоит предложение правительства по исчислению соотношения ПМ и МРОТа, медиальный вот этот подход, да?" - спросил президент на встрече.
Шмаков подчеркнул, что назрела необходимость изменения методики определения МРОТ и прожиточного минимума (ПМ). Он отметил, что ФНПР в принципе выступает "за то, чтобы оторвать действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума". Глава федерации уточнил, что дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 01:18
Эксперт рассказал, кому должны увеличить зарплату в 2021 году
"Но, с другой стороны, мы считаем, что, по крайней мере, надо установить какой-то переходный период, для того чтобы эти расчёты, основанные на реальных расходах семьи, человека, они бы сохранялись, по крайней мере на уровне рассмотрения трёхсторонней комиссией", - добавил Шмаков.
Кроме того, необходимо повысить роль федеральной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и аналогичных региональных комиссий при определении этих параметров, считает он.

Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь ещё и по конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности.

Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
Владимир Путин
В ФНПР предлагают также принять соответствующий документ. "Мы считаем, что это надо закрепить, не просто оставить на уровне разговоров и обещаний, что, да, мы это будем учитывать. Это надо закрепить документом", - подчеркнул Шмаков.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 17:20
Путин поддержал идею повысить МРОТ
 
РоссияМРОТМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
Лента новостейМолния