https://ria.ru/20201229/mrot-1591396139.html
Путин призвал изучить вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом
Путин призвал изучить вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом
Президент России Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в том, что вопрос об изменении методики... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:51
2020-12-29T14:51
2020-12-29T14:58
россия
мрот
михаил шмаков
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в том, что вопрос об изменении методики определения МРОТ и прожиточного минимума требует тщательного обсуждения на экспертном и общественном уровне.Путин провёл рабочую встречу с председателем ФНПР, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля."Я знаю, что вас ещё беспокоит предложение правительства по исчислению соотношения ПМ и МРОТа, медиальный вот этот подход, да?" - спросил президент на встрече.Шмаков подчеркнул, что назрела необходимость изменения методики определения МРОТ и прожиточного минимума (ПМ). Он отметил, что ФНПР в принципе выступает "за то, чтобы оторвать действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума". Глава федерации уточнил, что дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать."Но, с другой стороны, мы считаем, что, по крайней мере, надо установить какой-то переходный период, для того чтобы эти расчёты, основанные на реальных расходах семьи, человека, они бы сохранялись, по крайней мере на уровне рассмотрения трёхсторонней комиссией", - добавил Шмаков.Кроме того, необходимо повысить роль федеральной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и аналогичных региональных комиссий при определении этих параметров, считает он.В ФНПР предлагают также принять соответствующий документ. "Мы считаем, что это надо закрепить, не просто оставить на уровне разговоров и обещаний, что, да, мы это будем учитывать. Это надо закрепить документом", - подчеркнул Шмаков.
https://ria.ru/20201229/zarplata-1591316690.html
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россия, мрот, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, общество
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР
) Михаилом Шмаковым
в том, что вопрос об изменении методики определения МРОТ и прожиточного минимума требует тщательного обсуждения на экспертном и общественном уровне.
Путин провёл рабочую встречу с председателем ФНПР, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"Я знаю, что вас ещё беспокоит предложение правительства по исчислению соотношения ПМ и МРОТа, медиальный вот этот подход, да?" - спросил президент на встрече.
Шмаков подчеркнул, что назрела необходимость изменения методики определения МРОТ и прожиточного минимума (ПМ). Он отметил, что ФНПР в принципе выступает "за то, чтобы оторвать действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума". Глава федерации уточнил, что дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать.
"Но, с другой стороны, мы считаем, что, по крайней мере, надо установить какой-то переходный период, для того чтобы эти расчёты, основанные на реальных расходах семьи, человека, они бы сохранялись, по крайней мере на уровне рассмотрения трёхсторонней комиссией", - добавил Шмаков.
Кроме того, необходимо повысить роль федеральной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и аналогичных региональных комиссий при определении этих параметров, считает он.
Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь ещё и по конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности.
В ФНПР предлагают также принять соответствующий документ. "Мы считаем, что это надо закрепить, не просто оставить на уровне разговоров и обещаний, что, да, мы это будем учитывать. Это надо закрепить документом", - подчеркнул Шмаков.