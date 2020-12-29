https://ria.ru/20201229/moskva-1591454702.html

Москвичам рекомендуют не кататься на необорудованных склонах в лесопарках

Москвичам рекомендуют не кататься на необорудованных склонах в лесопарках

Москвичам рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках, это может быть травмоопасно, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:52

2020-12-29T18:52

2020-12-29T18:52

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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках, это может быть травмоопасно, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник."Популярное зимнее развлечение – катание с горок на тюбингах, ватрушках и санках может быть травмоопасным, если пользоваться не предназначенными для этого склонами. Нередко москвичи выбирают для катания необорудованные и потенциально опасные места: балки, овраги с крутыми склонами и деревьями, берега водоемов со спуском прямо на лед. Все это может плохо закончиться", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты настоятельно рекомендуют использовать на природных территориях специально оборудованные склоны, обозначенные табличками "Места для катания на санках".

https://ria.ru/20201229/moskva-1591330484.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва