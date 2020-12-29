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https://ria.ru/20201229/moskva-1591454702.html
Москвичам рекомендуют не кататься на необорудованных склонах в лесопарках
Москвичам рекомендуют не кататься на необорудованных склонах в лесопарках
Москвичам рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках, это может быть травмоопасно, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:52
2020-12-29T18:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
москва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках, это может быть травмоопасно, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник."Популярное зимнее развлечение – катание с горок на тюбингах, ватрушках и санках может быть травмоопасным, если пользоваться не предназначенными для этого склонами. Нередко москвичи выбирают для катания необорудованные и потенциально опасные места: балки, овраги с крутыми склонами и деревьями, берега водоемов со спуском прямо на лед. Все это может плохо закончиться", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты настоятельно рекомендуют использовать на природных территориях специально оборудованные склоны, обозначенные табличками "Места для катания на санках".
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва

Москвичам рекомендуют не кататься на необорудованных склонах в лесопарках

18:52 29.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдых в Коломенском
Отдых в Коломенском - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках, это может быть травмоопасно, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.
"Популярное зимнее развлечение – катание с горок на тюбингах, ватрушках и санках может быть травмоопасным, если пользоваться не предназначенными для этого склонами. Нередко москвичи выбирают для катания необорудованные и потенциально опасные места: балки, овраги с крутыми склонами и деревьями, берега водоемов со спуском прямо на лед. Все это может плохо закончиться", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты настоятельно рекомендуют использовать на природных территориях специально оборудованные склоны, обозначенные табличками "Места для катания на санках".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыМосква
 
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