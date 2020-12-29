https://ria.ru/20201229/moskva-1591453175.html
Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию
Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:46
2020-12-29T18:46
2020-12-29T18:46
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сергей собянин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса.По его словам, перед Новым годом все городские службы переходят в усиленный режим работы. Праздники для коммунальщиков - это дополнительная работа. В Москве в эти дни круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц и дворов постоянно следят тысячи дворников и дорожных рабочих. Все стараются, чтобы в домах москвичей было тепло, светло, а на улицах - чисто."Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства. У вас был сложный год. Из-за пандемии пришлось работать гораздо больше. Вы бросили немало сил на дезинфекцию города, в кратчайшие сроки подготовили город к отопительному сезону. А на строительстве больничного комплекса в Вороновском сделали невозможное - буквально за месяц проложили все коммуникации", - написал Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
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сергей собянин
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса
.
По его словам, перед Новым годом все городские службы переходят в усиленный режим работы. Праздники для коммунальщиков - это дополнительная работа. В Москве в эти дни круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц и дворов постоянно следят тысячи дворников и дорожных рабочих. Все стараются, чтобы в домах москвичей было тепло, светло, а на улицах - чисто.
"Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства. У вас был сложный год. Из-за пандемии пришлось работать гораздо больше. Вы бросили немало сил на дезинфекцию города, в кратчайшие сроки подготовили город к отопительному сезону. А на строительстве больничного комплекса в Вороновском сделали невозможное - буквально за месяц проложили все коммуникации", - написал Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте".