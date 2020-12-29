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Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию
Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:46
2020-12-29T18:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса.По его словам, перед Новым годом все городские службы переходят в усиленный режим работы. Праздники для коммунальщиков - это дополнительная работа. В Москве в эти дни круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц и дворов постоянно следят тысячи дворников и дорожных рабочих. Все стараются, чтобы в домах москвичей было тепло, светло, а на улицах - чисто."Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства. У вас был сложный год. Из-за пандемии пришлось работать гораздо больше. Вы бросили немало сил на дезинфекцию города, в кратчайшие сроки подготовили город к отопительному сезону. А на строительстве больничного комплекса в Вороновском сделали невозможное - буквально за месяц проложили все коммуникации", - написал Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
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60
сергей собянин

Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию

18:46 29.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса.
По его словам, перед Новым годом все городские службы переходят в усиленный режим работы. Праздники для коммунальщиков - это дополнительная работа. В Москве в эти дни круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц и дворов постоянно следят тысячи дворников и дорожных рабочих. Все стараются, чтобы в домах москвичей было тепло, светло, а на улицах - чисто.
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"Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства. У вас был сложный год. Из-за пандемии пришлось работать гораздо больше. Вы бросили немало сил на дезинфекцию города, в кратчайшие сроки подготовили город к отопительному сезону. А на строительстве больничного комплекса в Вороновском сделали невозможное - буквально за месяц проложили все коммуникации", - написал Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей Собянин
 
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