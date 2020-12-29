https://ria.ru/20201229/moskva-1591453175.html

Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию

Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за работу в пандемию

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:46

2020-12-29T18:46

2020-12-29T18:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков столицы за работу в пандемию коронавируса.По его словам, перед Новым годом все городские службы переходят в усиленный режим работы. Праздники для коммунальщиков - это дополнительная работа. В Москве в эти дни круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц и дворов постоянно следят тысячи дворников и дорожных рабочих. Все стараются, чтобы в домах москвичей было тепло, светло, а на улицах - чисто."Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства. У вас был сложный год. Из-за пандемии пришлось работать гораздо больше. Вы бросили немало сил на дезинфекцию города, в кратчайшие сроки подготовили город к отопительному сезону. А на строительстве больничного комплекса в Вороновском сделали невозможное - буквально за месяц проложили все коммуникации", - написал Собянин на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

https://realty.ria.ru/20201229/moskollektor-1591341264.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин