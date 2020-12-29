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Городские службы Москвы в праздники будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы в праздники будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января, сообщил РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:27
2020-12-29T09:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства",- отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что круглосуточное дежурство будут нести 1,5 тысячи аварийных бригад, готовых оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города."Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива",- сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворов, для чего задействуют необходимое число дворников и техники.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Городские службы Москвы в праздники будут работать в усиленном режиме

09:27 29.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства",- отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что круглосуточное дежурство будут нести 1,5 тысячи аварийных бригад, готовых оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
"Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива",- сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворов, для чего задействуют необходимое число дворников и техники.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
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