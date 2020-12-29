https://ria.ru/20201229/monastyr-1591375014.html

Представителя епархии не пустили в Среднеуральский монастырь

Представителя епархии не пустили в Среднеуральский монастырь

Представитель Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко не смог попасть в Среднеуральский женский монастырь, где задержали бывшего схимонаха Сергия... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:13

2020-12-29T13:13

2020-12-29T14:30

коронавирус covid-19

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

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СРЕДНЕУРАЛЬСК (Свердловская область), 29 дек — РИА Новости. Представитель Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко не смог попасть в Среднеуральский женский монастырь, где задержали бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству о задержании Сергия. По словам его адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Сергия направили в Москву, где следствие будет просить его ареста.Как рассказал журналистам протоиерей, съездить в Среднеуральский женский монастырь его попросил епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений."Для нас это было неожиданностью. Мы узнали из СМИ, что произошло в монастыре, и он меня как руководителя социального отдела службы милосердия попросил съездить и посмотреть, что вообще произошло, что с людьми, нужна ли какая-то помощь: встретиться, поговорить. Если есть пострадавшие, какую-то помощь оказать", — сказал он.Сегодня протоиерей вместе с сестрами милосердия приехали в монастырь, однако лишь "постояли на пороге".По его словам, представители общины говорят, "что все у них хорошо, ни в какой помощи они не нуждаются, что есть пострадавшие, но они сами за ними присматривают".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил схимонаха сана, однако он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре его отлучили от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда бывший схимонах обжаловал, но суд отклонил апелляции.Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/sergiy-1591383074.html

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Они осквернили келью моего отца” – сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили представителя епархии в монастырь “Они осквернили келью моего отца” – сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили представителя епархии в монастырь 2020-12-29T13:13 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов)