https://ria.ru/20201229/monakh--1591361288.html

В РПЦ обеспокоены психическим здоровьем насельниц уральского монастыря

В РПЦ обеспокоены психическим здоровьем насельниц уральского монастыря

Представитель епархии направляется в Среднеуральский монастырь в Свердловской области, где задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает во... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:19

2020-12-29T12:19

2020-12-29T12:49

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

религия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

москва

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Представитель епархии направляется в Среднеуральский монастырь в Свердловской области, где задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает во вторник епархия.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, сейчас он летит в Москву, где следствие будет просить суд арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова."Сейчас на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии - руководитель отдела социального служения екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко с сестрами милосердия. В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь. Также на территории Среднеуральского женского монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети", - говорится в сообщении.В епархии отметили, что отец Евгений пообщается с насельницами монастыря, изучит ситуацию, связанную с социальным служением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. "Вся необходимая помощь будет оказана", - подчеркивается в сообщении.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

https://ria.ru/20200619/1573207769.html

москва

свердловская область

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среднеуральский женский монастырь, религия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), москва, свердловская область