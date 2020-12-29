https://ria.ru/20201229/mid-1591480529.html
Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине
Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-29T21:18
2020-12-29T21:18
2020-12-30T02:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
жозеп боррель
европейская внешнеполитическая служба (евс)
мария захарова
исламское государство
брюссель
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587560379_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_06702a4664b99972227bc5e150826bc2.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*."Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации."К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки."Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях. *Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591429141.html
брюссель
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587560379_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_29cd48c9eeba69b3e5d8cd15dd306738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба (евс), мария захарова, исламское государство, брюссель, москва
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля
"Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС)
.
Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза
пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*.
"Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте
МИД.
По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.
"К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.
Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.
"Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.
Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях.
*Террористическая организация, запрещенная в России