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Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине
Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-29T21:18
2020-12-30T02:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
жозеп боррель
европейская внешнеполитическая служба (евс)
мария захарова
исламское государство
брюссель
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*."Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации."К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки."Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях. *Террористическая организация, запрещенная в России
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба (евс), мария захарова, исламское государство, брюссель, москва

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

21:18 29.12.2020 (обновлено: 02:30 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*.
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Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
"Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.
По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.
"К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.
Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.
"Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.
Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельЕвропейская внешнеполитическая служба (ЕВС)Мария ЗахароваИсламское государствоБрюссельМосква
 
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