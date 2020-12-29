https://ria.ru/20201229/mid-1591480529.html

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-29T21:18

2020-12-29T21:18

2020-12-30T02:30

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

жозеп боррель

европейская внешнеполитическая служба (евс)

мария захарова

исламское государство

брюссель

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*."Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации."К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки."Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях. *Террористическая организация, запрещенная в России

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брюссель

москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба (евс), мария захарова, исламское государство, брюссель, москва