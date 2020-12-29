https://ria.ru/20201229/mgppu-1591247475.html

Заучивание искусственных слов помогло открыть неизвестный механизм памяти

Заучивание искусственных слов помогло открыть неизвестный механизм памяти

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили, что запоминание новых слов практически сразу обеспечивается... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:00

2020-12-29T09:00

2020-12-29T09:00

общество

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили, что запоминание новых слов практически сразу обеспечивается средствами долговременной, а не эпизодической памяти. Авторы работы считают, что результаты могут иметь большое практическое значение во всех сферах, где от человека требуется быстро и прочно запоминать новый материал. Данные опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.Классические знания о памяти, полученные в экспериментах на животных, плохо объясняют механизмы памяти человека, сообщили ученые МГППУ. А при овладении речью роль памяти совершенно уникальна, ведь объем и скорость процессов запоминания, нужных для изучения и использования речи, огромны.Ученые МГППУ сделали важный шаг на пути к поиску механизмов и маркеров запоминания, которые определяют скорость и прочность этого процесса. Результаты исследования помогут давать рекомендации учащимся, как лучше запоминать материал – пытаться все выучить за один раз или переносить часть работы на следующий день.По мнению авторов, успешное запоминание новой информации требует активного вовлечения человека в этот процесс, и при этом очень важна возможность проверять себя, сразу получая необходимую обратную связь. Ученые установили, что такое запоминание материала намного эффективнее пассивного усвоения.Специалисты МГППУ исследовали мозговую активность человека, чтобы понять, за счет каких нейрокогнитивных ресурсов происходит обработка смысла новых слов – кратковременной или долговременной памяти.Классические теории обучения и памяти говорят о том, что обработка новой информации вначале обеспечивается эпизодической памятью. Она опирается на работу гиппокампа – особой структуры мозга, своего рода посредника, обеспечивающего совместную работу нейронов.Обычно требуется значительное время, чтобы гиппокамп передал функции запоминания коре больших полушарий головного мозга, выступив в роли и учителя, и дирижера. Такой процесс преобразования кратковременной памяти в долговременную называют консолидацией. Известно, что у человека для консолидации может потребоваться как минимум одна ночь полноценного сна.Он рассказал, что ученым МГППУ удалось проследить этапы обработки нового слова, и узнать, какие структуры коры задействованы на каждом этапе. Выяснилось, что когда человек запоминает смысл новых, незнакомых ему слов, практически немедленно изменяется работа нейронов коры больших полушарий головного мозга, ответственных за выполнение этой задачи. Иными словами, запоминание новых слов практически сразу обеспечивается средствами долговременной, а не эпизодической памяти.Мозговая активность во время эксперимента регистрировалась на магнитоэнцефалографе - уникальной научной установке, которая позволяет с высокой точностью выявлять активные области мозга и определять время каждого мозгового события.В ходе исследования участник эксперимента прослушивал через наушники различные искусственные слова, которых нет в русском языке – однако построены они так, что могли бы быть обычными словами нашего языка. Человеку предлагалось угадать, какое действие обозначается каждым словом. Услышав слово, он должен был нажимать руками на кнопки, а ногами на педали, и получать сигналы, угадал он или нет. Например, в ответ на псевдослово "хиша" следовало правой рукой нажать на кнопку, а на "хичу" – левой ногой нажать на педаль.Вначале участник эксперимента действовал наугад, однако постепенно, путем проб и ошибок, ему удавалось накопить опыт, запомнить смысл прежде незнакомых слов, и впредь отвечать правильно. Опубликованное исследование, по словам авторов, имеет фундаментальное значение, однако его результаты могут иметь огромное практическое применение в образовании, педагогике и многих других сферах, где требуется быстро и прочно запоминать новый материал.В дальнейшем ученые планируют найти нейромаркеры, которые покажут, к какому типу относится человек, способен ли он запоминать материал сразу и надолго или ему требуется повторение на протяжении двух или более дней.

https://ria.ru/20191127/1561634209.html

https://ria.ru/20201226/mgppu-1590942446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)