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Рогозин похвалил Илона Маска за инженерную мысль и талант пропагандиста
Рогозин похвалил Илона Маска за инженерную мысль и талант пропагандиста
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвалил главу SpaceX Илона Маска за инженерную мысль и таланты в пропаганде. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:35
2020-12-29T20:35
джим брайденстайн
илон маск
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
министерство обороны сша
наса
spacex
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвалил главу SpaceX Илона Маска за инженерную мысль и таланты в пропаганде."Компания SpaceX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса, с большим уважением относимся к его и инженерным, и пропагандистским талантам и так далее. Конечно, мы за ним внимательно наблюдаем. И стараемся не сдавать позиции", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".Ранее Рогозин неоднократно критиковал Маска, отмечая, что его заслуги преувеличены и он демпингует на рынке пусковых услуг, пользуясь поддержкой Пентагона. Рогозин также критиковал тех, кто поддерживает SpaceX, называя их сектой "Свидетелей Илоновых".В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски, хвалил российские ракеты, ракетные двигатели и инженеров.В 2020 году в Twitter произошла заочная дискуссия Рогозина и Маска. В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что "батут работает", вызвав смех других участников брифинга со стороны НАСА. Рогозин, передавая по-английски через главу НАСА Джима Брайденстайна поздравление Маску с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС, сказал, что оценил шутку. Маск в ответ написал Рогозину по-русски "спасибо, сэр, ха-ха" и добавил, что рассчитывает на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
https://ria.ru/20201202/mars-1587263404.html
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джим брайденстайн, илон маск, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, министерство обороны сша, наса, spacex, дмитрий рогозин, сша, общество

Рогозин похвалил Илона Маска за инженерную мысль и талант пропагандиста

20:35 29.12.2020
 
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Refugio Ruiz
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвалил главу SpaceX Илона Маска за инженерную мысль и таланты в пропаганде.
"Компания SpaceX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса, с большим уважением относимся к его и инженерным, и пропагандистским талантам и так далее. Конечно, мы за ним внимательно наблюдаем. И стараемся не сдавать позиции", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
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Ранее Рогозин неоднократно критиковал Маска, отмечая, что его заслуги преувеличены и он демпингует на рынке пусковых услуг, пользуясь поддержкой Пентагона. Рогозин также критиковал тех, кто поддерживает SpaceX, называя их сектой "Свидетелей Илоновых".
В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски, хвалил российские ракеты, ракетные двигатели и инженеров.
В 2020 году в Twitter произошла заочная дискуссия Рогозина и Маска. В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.
В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что "батут работает", вызвав смех других участников брифинга со стороны НАСА. Рогозин, передавая по-английски через главу НАСА Джима Брайденстайна поздравление Маску с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС, сказал, что оценил шутку. Маск в ответ написал Рогозину по-русски "спасибо, сэр, ха-ха" и добавил, что рассчитывает на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
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Джим БрайденстайнИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАНАСАSpaceXДмитрий РогозинСШАОбщество
 
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