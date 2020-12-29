https://ria.ru/20201229/martin-1591272538.html

Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года

Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года

Автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин разместил в своем блоге пост, в котором подробно объяснил, почему ему очень понравился сериал Netflix "Ход королевы"... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T02:56

2020-12-29T02:56

2020-12-29T02:56

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

игра престолов (сериал)

джордж мартин

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин разместил в своем блоге пост, в котором подробно объяснил, почему ему очень понравился сериал Netflix "Ход королевы" про гениальную шахматистку.Писатель поделился, что наткнулся на этот проект, когда искал себе зимой новое развлечение, и быстро стал его фанатом. Мартин назвал шоу "очень достоверной адаптацией очень сильного романа… хорошо написанной, сыгранной и поставленной".По его мнению, сериал обречен на получение наград, "если справедливость существует"."Он мне очень понравился, потому что этот мир мне хорошо знаком. Шахматы были важной частью моей жизни и в старших классах, и после окончания колледжа, в начале 70-х. "Ход королевы" оживил во мне эти воспоминания", — признался он.Мартин рассказал, что так же, как и главная героиня сериала, он рано научился играть, в старших классах был капитаном школьной команды, а в колледже основал и возглавил шахматный клуб. После окончания университета писатель думал всерьез заняться шахматами, но, к радости фанатов, выбрал писательскую стезю.

https://ria.ru/20201205/prikvel-1587670857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, игра престолов (сериал), джордж мартин