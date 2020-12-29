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https://ria.ru/20201229/martin-1591272538.html
Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года
Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года
Автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин разместил в своем блоге пост, в котором подробно объяснил, почему ему очень понравился сериал Netflix "Ход королевы"... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T02:56
2020-12-29T02:56
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин разместил в своем блоге пост, в котором подробно объяснил, почему ему очень понравился сериал Netflix "Ход королевы" про гениальную шахматистку.Писатель поделился, что наткнулся на этот проект, когда искал себе зимой новое развлечение, и быстро стал его фанатом. Мартин назвал шоу "очень достоверной адаптацией очень сильного романа… хорошо написанной, сыгранной и поставленной".По его мнению, сериал обречен на получение наград, "если справедливость существует"."Он мне очень понравился, потому что этот мир мне хорошо знаком. Шахматы были важной частью моей жизни и в старших классах, и после окончания колледжа, в начале 70-х. "Ход королевы" оживил во мне эти воспоминания", — признался он.Мартин рассказал, что так же, как и главная героиня сериала, он рано научился играть, в старших классах был капитаном школьной команды, а в колледже основал и возглавил шахматный клуб. После окончания университета писатель думал всерьез заняться шахматами, но, к радости фанатов, выбрал писательскую стезю.
https://ria.ru/20201205/prikvel-1587670857.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, игра престолов (сериал), джордж мартин

Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года

02:56 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. 16 августа 2017
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. 16 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин разместил в своем блоге пост, в котором подробно объяснил, почему ему очень понравился сериал Netflix "Ход королевы" про гениальную шахматистку.
Писатель поделился, что наткнулся на этот проект, когда искал себе зимой новое развлечение, и быстро стал его фанатом.
Мартин назвал шоу "очень достоверной адаптацией очень сильного романа… хорошо написанной, сыгранной и поставленной".
По его мнению, сериал обречен на получение наград, "если справедливость существует".
"Он мне очень понравился, потому что этот мир мне хорошо знаком. Шахматы были важной частью моей жизни и в старших классах, и после окончания колледжа, в начале 70-х. "Ход королевы" оживил во мне эти воспоминания", — признался он.
Мартин рассказал, что так же, как и главная героиня сериала, он рано научился играть, в старших классах был капитаном школьной команды, а в колледже основал и возглавил шахматный клуб.
После окончания университета писатель думал всерьез заняться шахматами, но, к радости фанатов, выбрал писательскую стезю.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
 
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