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Лукашенко наделил помощников в регионах новыми полномочиями
Лукашенко наделил помощников в регионах новыми полномочиями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску, среди новых функций - выявление факторов,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:33
2020-12-29T19:33
валерий вакульчик
александр лукашенко
брестская область
гродненская область
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску, среди новых функций - выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и контроль за общественно-политическими процессами, передает во вторник Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску. Соответствующий указ №503 глава государства подписал 29 декабря", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Согласно сообщению, в документе излагается в новой редакции положение о помощнике президента Белоруссии, утвержденное в 2017 году.Там отмечается, что помощники наделяются правами привлекать к выполнению поручений президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций."В случае выявления фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины помощники президента могут ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения", - отмечается в сообщении.Ранее Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены. До этого президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.
https://ria.ru/20201228/lukashenko-1591262166.html
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валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, гродненская область, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко наделил помощников в регионах новыми полномочиями

19:33 29.12.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску, среди новых функций - выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и контроль за общественно-политическими процессами, передает во вторник Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску. Соответствующий указ №503 глава государства подписал 29 декабря", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Согласно сообщению, в документе излагается в новой редакции положение о помощнике президента Белоруссии, утвержденное в 2017 году.

"На помощников президента - инспекторов по областям и Минску возлагаются дополнительные функции: по выявлению в регионах источников и факторов, создающих угрозу национальной безопасности, по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов, внесению предложений по обеспечению внутриполитической стабильности в регионе, в том числе об укреплении правопорядка", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что помощники наделяются правами привлекать к выполнению поручений президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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"В случае выявления фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины помощники президента могут ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения", - отмечается в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены. До этого президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.
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Валерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоБрестская областьГродненская областьМинскБелоруссияВ мире
 
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