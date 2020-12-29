https://ria.ru/20201229/lukashenko-1591463496.html

Лукашенко наделил помощников в регионах новыми полномочиями

Лукашенко наделил помощников в регионах новыми полномочиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску, среди новых функций - выявление факторов,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:33

2020-12-29T19:33

2020-12-29T19:33

валерий вакульчик

александр лукашенко

брестская область

гродненская область

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску, среди новых функций - выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и контроль за общественно-политическими процессами, передает во вторник Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску. Соответствующий указ №503 глава государства подписал 29 декабря", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Согласно сообщению, в документе излагается в новой редакции положение о помощнике президента Белоруссии, утвержденное в 2017 году.Там отмечается, что помощники наделяются правами привлекать к выполнению поручений президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций."В случае выявления фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины помощники президента могут ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения", - отмечается в сообщении.Ранее Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены. До этого президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.

https://ria.ru/20201228/lukashenko-1591262166.html

https://ria.ru/20201221/lukashenko-1590244506.html

брестская область

гродненская область

минск

белоруссия

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валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, гродненская область, минск, белоруссия, в мире