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Корпорация МСП помогла получить лизинг лесопромышленникам из Еврейской АО
Корпорация МСП помогла получить лизинг лесопромышленникам из Еврейской АО
Высокотехнологичная лесопромышленная компания из Еврейской автономной области получила лизинговую поддержку в объеме 34,7 миллиона рублей в дочернем обществе... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:56
2020-12-29T18:56
корпорация мсп
мсп банк
еврейская автономная область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высокотехнологичная лесопромышленная компания из Еврейской автономной области получила лизинговую поддержку в объеме 34,7 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) предоставила компании "ВТК Инвест" финансирование на приобретение в лизинг механизированной лесопильной линии. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта "Устойчивое развитие".Производительность линии составляет 325 кубометров пиломатериалов за 8-часовую рабочую смену или порядка 80 тысяч кубометров в год. Как ожидается, новое оборудование позволит компании производить пиломатериалы, соответствующие высоким требованиям потребителей как на отечественном, так и зарубежных рынках. Кроме того, запланировано приобретение линии сортировки бревен.ООО "ВТК Инвест" входит в группу компаний "ВТК", обеспечивающую полный цикл лесопромышленного производства: заготовку, вывозку, глубокую переработку древесины и продажу продукции с высокой добавленной стоимостью. Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам. Для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в Хабаровске и Владивостоке, отметили в пресс-службе.
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корпорация мсп, мсп банк, еврейская автономная область, новости компаний - экономика

Корпорация МСП помогла получить лизинг лесопромышленникам из Еврейской АО

18:56 29.12.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высокотехнологичная лесопромышленная компания из Еврейской автономной области получила лизинговую поддержку в объеме 34,7 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) предоставила компании "ВТК Инвест" финансирование на приобретение в лизинг механизированной лесопильной линии. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта "Устойчивое развитие".
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 18:54
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска
Производительность линии составляет 325 кубометров пиломатериалов за 8-часовую рабочую смену или порядка 80 тысяч кубометров в год. Как ожидается, новое оборудование позволит компании производить пиломатериалы, соответствующие высоким требованиям потребителей как на отечественном, так и зарубежных рынках. Кроме того, запланировано приобретение линии сортировки бревен.
ООО "ВТК Инвест" входит в группу компаний "ВТК", обеспечивающую полный цикл лесопромышленного производства: заготовку, вывозку, глубокую переработку древесины и продажу продукции с высокой добавленной стоимостью.

Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.

Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам. Для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в Хабаровске и Владивостоке, отметили в пресс-службе.
 
Корпорация МСПМСП БанкЕврейская автономная областьНовости компаний - Экономика
 
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