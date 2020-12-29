https://ria.ru/20201229/lizing-1591455522.html

Корпорация МСП помогла получить лизинг лесопромышленникам из Еврейской АО

Корпорация МСП помогла получить лизинг лесопромышленникам из Еврейской АО

Высокотехнологичная лесопромышленная компания из Еврейской автономной области получила лизинговую поддержку в объеме 34,7 миллиона рублей в дочернем обществе... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:56

2020-12-29T18:56

2020-12-29T18:56

корпорация мсп

мсп банк

еврейская автономная область

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высокотехнологичная лесопромышленная компания из Еврейской автономной области получила лизинговую поддержку в объеме 34,7 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) предоставила компании "ВТК Инвест" финансирование на приобретение в лизинг механизированной лесопильной линии. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта "Устойчивое развитие".Производительность линии составляет 325 кубометров пиломатериалов за 8-часовую рабочую смену или порядка 80 тысяч кубометров в год. Как ожидается, новое оборудование позволит компании производить пиломатериалы, соответствующие высоким требованиям потребителей как на отечественном, так и зарубежных рынках. Кроме того, запланировано приобретение линии сортировки бревен.ООО "ВТК Инвест" входит в группу компаний "ВТК", обеспечивающую полный цикл лесопромышленного производства: заготовку, вывозку, глубокую переработку древесины и продажу продукции с высокой добавленной стоимостью. Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам. Для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места АО "РЛК Республики Саха (Якутия)" в Хабаровске и Владивостоке, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201229/podderzhka-1591455024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, еврейская автономная область, новости компаний - экономика