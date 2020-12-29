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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/letalnost-1591430270.html
Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2,23%
Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2,23%
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,23% с учетом только случаев, когда COVID стал основной причиной, сообщается на... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:23
2020-12-29T17:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,23% с учетом только случаев, когда COVID стал основной причиной, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ноябре нынешнего года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей (на 4 730 случаев больше, чем в ноябре 2019 года). "Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев (9637 в 2017, 9918 в 2018, 9726 в 2019). COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4 542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь", - информируют власти.По их данным, от COVID как основной причины смерти в ноябре умерли 3 418 человек, включая те случаи, когда при отрицательном тесте как при жизни, так и посмертно, по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был назван коронавирус - это 489 человек. Таким образом, к COVID отнесены все, даже спорные случаи."В ноябре наблюдался рост числа новых случаев коронавируса – для сравнения, в октябре в среднем выявляли 4244 новых случаев в сутки, а в ноябре – уже 6053. В среднем в ноябре выявляли на 43% больше новых случаев, чем в октябре. Несмотря на существенный рост заболеваемости, доля умерших увеличилась незначительно – с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре. То есть всего на 0,2%", - говорится в сообщении.Власти указывают, что коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. Так, 1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. COVID оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2,23%

17:23 29.12.2020 (обновлено: 17:31 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,23% с учетом только случаев, когда COVID стал основной причиной, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 15:47Распространение нового коронавируса
В ВОЗ назвали "цель" коронавируса
Отмечается, что в ноябре нынешнего года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей (на 4 730 случаев больше, чем в ноябре 2019 года). "Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев (9637 в 2017, 9918 в 2018, 9726 в 2019). COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4 542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь", - информируют власти.
По их данным, от COVID как основной причины смерти в ноябре умерли 3 418 человек, включая те случаи, когда при отрицательном тесте как при жизни, так и посмертно, по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был назван коронавирус - это 489 человек. Таким образом, к COVID отнесены все, даже спорные случаи.
"В ноябре наблюдался рост числа новых случаев коронавируса – для сравнения, в октябре в среднем выявляли 4244 новых случаев в сутки, а в ноябре – уже 6053. В среднем в ноябре выявляли на 43% больше новых случаев, чем в октябре. Несмотря на существенный рост заболеваемости, доля умерших увеличилась незначительно – с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре. То есть всего на 0,2%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Власти указывают, что коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. Так, 1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. COVID оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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