https://ria.ru/20201229/lebed-1591319667.html

В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T04:23

2020-12-29T04:23

2020-12-29T04:23

германия

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в пресс-релизе местной полиции.Согласно заявлению правоохранителей на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения "особой спасательной операции", произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования."Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут", - отмечается в заявлении.Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.

https://ria.ru/20201221/spasenie-belogo-lebedya-v-krymu-nashli-i-dostavili-v-zoopark-ranenuyu-ptitsu-1590292271.html

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