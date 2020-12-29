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В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T04:23
2020-12-29T04:23
германия
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в пресс-релизе местной полиции.Согласно заявлению правоохранителей на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения "особой спасательной операции", произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования."Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут", - отмечается в заявлении.Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.
https://ria.ru/20201221/spasenie-belogo-lebedya-v-krymu-nashli-i-dostavili-v-zoopark-ranenuyu-ptitsu-1590292271.html
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германия, в мире

В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

04:23 29.12.2020
 
CC0 / Pixabay / hpgruesen / Лебедь
Лебедь - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
CC0 / Pixabay / hpgruesen /
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в пресс-релизе местной полиции.
Согласно заявлению правоохранителей на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения "особой спасательной операции", произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).
Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.
На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.
"Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут", - отмечается в заявлении.
Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.
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21 декабря, 20:17
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