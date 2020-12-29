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Лавров оценил шансы на продление ДСНВ
Лавров оценил шансы на продление ДСНВ
Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - 3) на максимальный срок отвечает интересам... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:44
2020-12-29T15:03
россия
договор снв-3
сергей лавров
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - 3) на максимальный срок отвечает интересам России, США и всего мирового сообщества, шансы на продление документа в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров."Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нём пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - сказал Лавров."Судя по заявлениям для СМИ, команда избранного президента Байдена, в отличие от наших нынешних партнёров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться "продавливать" заведомо нереалистичные запросные позиции. Если это действительно так, в чём ещё предстоит убедиться, то шансы на достижение договорённости о продлении Договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются", - подчеркнул министр.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/snv-3-1591143107.html
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россия, договор снв-3, сергей лавров, джо байден, сша, в мире

Лавров оценил шансы на продление ДСНВ

14:44 29.12.2020 (обновлено: 15:03 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - 3) на максимальный срок отвечает интересам России, США и всего мирового сообщества, шансы на продление документа в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.
"Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нём пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - сказал Лавров.
"Судя по заявлениям для СМИ, команда избранного президента Байдена, в отличие от наших нынешних партнёров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться "продавливать" заведомо нереалистичные запросные позиции. Если это действительно так, в чём ещё предстоит убедиться, то шансы на достижение договорённости о продлении Договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются", - подчеркнул министр.
Читайте полный текст интервью >>>
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 19:33
В Минобороны России допустили изменение позиции США по ДСНВ при Байдене
 
РоссияДоговор СНВ-3Сергей ЛавровДжо БайденСШАВ мире
 
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