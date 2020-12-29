https://ria.ru/20201229/lavrov-1591395131.html

Лавров оценил шансы на продление ДСНВ

Лавров оценил шансы на продление ДСНВ

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - 3) на максимальный срок отвечает интересам... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:44

2020-12-29T14:44

2020-12-29T15:03

россия

договор снв-3

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - 3) на максимальный срок отвечает интересам России, США и всего мирового сообщества, шансы на продление документа в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров."Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нём пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - сказал Лавров."Судя по заявлениям для СМИ, команда избранного президента Байдена, в отличие от наших нынешних партнёров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться "продавливать" заведомо нереалистичные запросные позиции. Если это действительно так, в чём ещё предстоит убедиться, то шансы на достижение договорённости о продлении Договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются", - подчеркнул министр.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/snv-3-1591143107.html

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россия, договор снв-3, сергей лавров, джо байден, сша, в мире