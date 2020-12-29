В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам квеста
Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17:00.
Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17:00.
В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.
В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.
Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.
Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.
Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.
Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.
Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.
Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.
Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.
Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.
Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.
Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.
На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.
На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.
"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.
"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.
Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17:00.
В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.
Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.
Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.
Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.
Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.
Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.
На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.
"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.