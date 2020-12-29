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В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам квеста
В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам квеста
Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:35
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новый год—2021
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале."Дед Мороз в этом году приедет на электробусе. Мы запускаем самый новогодний квест. Сегодня инстаграмом "Мосгортранса" завладеет Дед Мороз и будет ездить на электробусе, даря подарки самым внимательным", — говорится в сообщении.Отмечается, что новогодний электробус сделает три остановки. На каждой Дед Мороз снимет видео в сториз, а задача участников — угадать, где он находится. Первые пять человек, нашедших электробус, получают подарки.
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дед мороз, москва, мосгортранс, общество

В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам квеста

16:35 29.12.2020 (обновлено: 17:24 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыступление артистов на праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" в Москве
Выступление артистов на праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале.
"Дед Мороз в этом году приедет на электробусе. Мы запускаем самый новогодний квест. Сегодня инстаграмом "Мосгортранса" завладеет Дед Мороз и будет ездить на электробусе, даря подарки самым внимательным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новогодний электробус сделает три остановки. На каждой Дед Мороз снимет видео в сториз, а задача участников — угадать, где он находится. Первые пять человек, нашедших электробус, получают подарки.
Хит под елочку: музыкальный "Дедморобус" в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17:00.

Музыканты в костюмах Дедов Морозов исполняют музыкальный номер у праздничного Дедморобуса, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
1 из 10

Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17:00.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.

Прохожий на фоне праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
2 из 10

В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.

Праздничный Дедморобус с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
3 из 10

Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Пассажиры "Дедморобуса" — музыканты.

Музыканты в костюмах Дедов Морозов исполняют музыкальный номер у праздничного Дедморобуса, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
4 из 10

Пассажиры "Дедморобуса" — музыканты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.

Праздничный Дедморобус с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
5 из 10

Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.

Новогодний Дедморобус в Санкт-Петербурге
6 из 10

Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.

Водитель праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
7 из 10

Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.

Прохожие фотографируются на фоне праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
8 из 10

Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.

Музыканты в костюмах Дедов Морозов в новогоднем автобусе с оркестром Дедморобусе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
9 из 10

На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.

Праздничный Дедморобус с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
10 из 10

"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 10

Автобус, украшенный новогодними гирляндами и шарами, выходит на маршрут в 17:00.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В нем ездят по городу настоящие зимние волшебники.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Даже среди Дедушек Морозов эти — не самые обычные.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пассажиры "Дедморобуса" — музыканты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Время от времени они делают остановки и радуют горожан новогодними хитами.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Встреча с "Дедморобусом" гарантирует праздничное настроение.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Новогодний автобус будет курсировать по городу на Неве до 30 декабря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сначала "Дедморобус" идет по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и обратно.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 10

На втором круге фургончик следует до Стрелки Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Дедморобус" с музыкантами едет по Санкт-Петербургу.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Новый год—2021Дед МорозМоскваМосгортрансОбщество
 
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