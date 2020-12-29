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В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам квеста

В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам квеста

Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:35

2020-12-29T16:35

2020-12-29T17:24

новый год—2021

дед мороз

москва

мосгортранс

общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале."Дед Мороз в этом году приедет на электробусе. Мы запускаем самый новогодний квест. Сегодня инстаграмом "Мосгортранса" завладеет Дед Мороз и будет ездить на электробусе, даря подарки самым внимательным", — говорится в сообщении.Отмечается, что новогодний электробус сделает три остановки. На каждой Дед Мороз снимет видео в сториз, а задача участников — угадать, где он находится. Первые пять человек, нашедших электробус, получают подарки.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, москва, мосгортранс, общество