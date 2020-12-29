https://ria.ru/20201229/kuraev-1591488977.html

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что от него скрыли "суть обвинения"

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что от него скрыли "суть обвинения"

Протодиакон Андрей Кураев недоумевает в связи с тем, что епархиальный суд, по его утверждению, не познакомил его с выдвигаемыми против него обвинениями несмотря РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-29T23:46

2020-12-29T23:46

2020-12-30T04:56

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев недоумевает в связи с тем, что епархиальный суд, по его утверждению, не познакомил его с выдвигаемыми против него обвинениями несмотря на его неоднократные обращения, об этом говорится в письме Кураева на имя председателя церковного суда при Епархиальном совете Москвы протоиерея Михаила Рязанцева.Во вторник Московская городская епархия сообщила, что Епархиальный суд столицы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение еще должен утвердить патриарх Кирилл. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола"."В течение сорока дней я просил ознакомить меня с обвинениями, на основании которых я привлекаюсь к церковному суду. Ссылку на то, что они "изложены в Указе патриарха", я принять не могу, так как в том указе обретается нераскрытая формула "предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя". Не зная ни того, какие именно мои "предыдущие деяния" станут предметом судебного рассмотрения, ни того, нарушением каких именно норм церковного права считает их сторона обвинения (=патриарх =суд), я не могу подготовиться ни к покаянию, ни к защите", - написал Кураев в "Живом Журнале".Протодиакон выложил свое письмо протоиерею Михаилу Рязанцеву, которое, по его словам, он направил в секретариат суда, на электронную почту, утром 29 ноября. В нем отмечается, что "у суда было восемь месяцев для подготовки обвинения", со дня патриаршего указа о его временном запрете в священнослужении, и ему "не дали ни одной минуты и ни одного документа", чтобы подготовиться к защите.По словам Кураева, его просьба об открытии ему доступа к материалам обвинения была рассмотрена судом, и было принято решение об ее отклонении. Также ему "было сообщено об отказе в досудебной встрече с представителем суда (обвинения) и о невозможности "досудебного примирения".По его словам, все эти отказы были мотивированы тем, что "рассмотрение дел в церковном суде является закрытым" в соответствии с Положением о церковном суде РПЦ. Однако, как считает протодиакон, "обвинение не может быть закрытым для самого обвиняемого"."Сокрытие от обвиняемого сути обвинения до самого начала судебного заседания не предписано ни канонами церкви, ни современными церковными установлениями (включая "Положение о церковном суде РПЦ"), и прямо противоречит церковно-судебной практике Российской Церкви XIX - начала XX веков... И если по Вашему сценарию на суде я мыслюсь лишь как пассивно-молчащая и заслушивающая сторона, то и ни к чему мне личным присутствием докучать Вам и мешать исполнять возложенное на Вас послушание. Поэтому я не считаю возможным прийти на ваше заседание", - написал Кураев Рязанцеву.По информации епархии, протодиакон, согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированного на 29 декабря, Кураев 25 декабря направил по электронной почте сообщение с просьбой "перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии", заявили в епархии. Утром 29 декабря Кураев направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд.В последние годы Кураев резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. В апреле он опубликовал в своем блоге оскорбительную характеристику скончавшегося в этот день от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. После этого патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив Кураева в служении "в связи с публичным оскорблением памяти" Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/sergiy-1591476503.html

https://ria.ru/20201229/sinod-1591455994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь, москва