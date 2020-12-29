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Культура
https://ria.ru/20201229/kultura-1591277973.html
Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
Более половины россиян считают, что качество российских художественных и мультипликационных фильмов, не считая телесериалов, улучшилось за последние три-пять... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:07
2020-12-29T07:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
вциом
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более половины россиян считают, что качество российских художественных и мультипликационных фильмов, не считая телесериалов, улучшилось за последние три-пять лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным опроса, 58 процентов граждан полагают, что качество российских художественных и мультипликационных фильмов, не считая телесериалов, в разной степени улучшилось за последние три-пять лет, по мнению 19 процентов - ухудшилось, 17 процентов полагают, что не изменилось, 6 процентов затруднились ответить.Отмечается, что положение дел в сфере культуры в России респонденты чаще всего оценивают как среднее (51 процентов), на хорошем уровне оценивают 27 процентов, а на плохом - 14 процентов, затруднились ответить 8 процентов. Также 35 процентов считают, что за последний год ситуация в сфере культуры в стране не изменилась, по мнению 30 процентов - улучшилась, 22 - ухудшилась, 13 - затруднились ответить.Среди тех, кто увидел улучшения в данной отрасли, чаще всего опрошенными указывалась причина улучшения финансирования объектов культуры (10 процентов), при этом 44 процента затруднились ответить, а сотрудники сферы культуры больше всего обращали внимание на государственную политику и внимание власти к проблемам культуры (37 процентов) и на улучшение финансирования объектов культуры (30 процентов).Помимо этого, среди тех, кто отметил ухудшение ситуации в этой сфере, чаще всего граждане отмечали ограничения в связи с коронавирусом (38 процентов), такое же мнение высказали сами сотрудники данной отрасли (80 процентов), кроме этого, треть опрошенных пожаловалась на низкий уровень финансирования объектов культуры.Как указано в опросе, более половины россиян (57 процентов) удовлетворены мерами, принятыми для обеспечения безопасности посетителей культурных объектов, мероприятий в период пандемии коронавируса, 15 процентов не довольны, при этом четверть опрошенных не посещали культурные объекты или мероприятия, поэтому не могут оценить.По результатам опроса, 40 процентов россиян считают, что министерство культуры России в последний год работает так же, как и раньше, 34 процента - что лучше, 15 процентов - что хуже, а 11 затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в декабре 2020 года. В опросе приняли участие шесть тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 1,6 процентов.
https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
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кино и сериалы, новости культуры, вциом, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше

07:07 29.12.2020
 
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более половины россиян считают, что качество российских художественных и мультипликационных фильмов, не считая телесериалов, улучшилось за последние три-пять лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, 58 процентов граждан полагают, что качество российских художественных и мультипликационных фильмов, не считая телесериалов, в разной степени улучшилось за последние три-пять лет, по мнению 19 процентов - ухудшилось, 17 процентов полагают, что не изменилось, 6 процентов затруднились ответить.
Отмечается, что положение дел в сфере культуры в России респонденты чаще всего оценивают как среднее (51 процентов), на хорошем уровне оценивают 27 процентов, а на плохом - 14 процентов, затруднились ответить 8 процентов. Также 35 процентов считают, что за последний год ситуация в сфере культуры в стране не изменилась, по мнению 30 процентов - улучшилась, 22 - ухудшилась, 13 - затруднились ответить.
Среди тех, кто увидел улучшения в данной отрасли, чаще всего опрошенными указывалась причина улучшения финансирования объектов культуры (10 процентов), при этом 44 процента затруднились ответить, а сотрудники сферы культуры больше всего обращали внимание на государственную политику и внимание власти к проблемам культуры (37 процентов) и на улучшение финансирования объектов культуры (30 процентов).
Помимо этого, среди тех, кто отметил ухудшение ситуации в этой сфере, чаще всего граждане отмечали ограничения в связи с коронавирусом (38 процентов), такое же мнение высказали сами сотрудники данной отрасли (80 процентов), кроме этого, треть опрошенных пожаловалась на низкий уровень финансирования объектов культуры.
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Таких итогов не ждал никто. Как пандемия изменила арт-рынок
Как указано в опросе, более половины россиян (57 процентов) удовлетворены мерами, принятыми для обеспечения безопасности посетителей культурных объектов, мероприятий в период пандемии коронавируса, 15 процентов не довольны, при этом четверть опрошенных не посещали культурные объекты или мероприятия, поэтому не могут оценить.
По результатам опроса, 40 процентов россиян считают, что министерство культуры России в последний год работает так же, как и раньше, 34 процента - что лучше, 15 процентов - что хуже, а 11 затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в декабре 2020 года. В опросе приняли участие шесть тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 1,6 процентов.
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