https://ria.ru/20201229/kuba-1591399933.html

На Кубе разъяснили, как пройти повторный тест для сокращения карантина

На Кубе разъяснили, как пройти повторный тест для сокращения карантина

если есть сомнения в правильности первого по прибытию, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:45

2020-12-29T16:45

2020-12-29T16:45

туризм

коронавирус covid-19

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куба

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Туристические власти Кубы разъяснили протоколы, согласно которым гости с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 могут сделать повторный анализ, если есть сомнения в правильности первого по прибытию, сообщает АТОР.В настоящее время россияне на прямых рейсах могут долететь только до аэропорта Кайо-Како. В этой туристической зоне, где нет местных жителей, к их услугам отдых в отелях категории четыре и пять звезд на островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.Куба проводит обязательное ПЦР-тестирование всех прилетающих путешественников, которые уже должны иметь результаты ранее сделанного анализа. Если у туриста по прибытию выявлен коронавирус, есть соответствующие явные симптомы (температура, кашель, одышка), и состояние здоровья внушает опасение, то его отправляют на лечение в госпиталь в Вилья Клара или Камагуэй.В случае, если у иностранца положительный результат ПЦР- теста, но заболевание протекает бессимптомно, то его отправляют в специальный отель. Там есть все необходимое оборудование и персонал для оказания медпомощи. Покидать номер во время изоляции нельзя.Если у зараженного симптомов нет, то повторный анализ бесплатно проводится на пятый день с даты проведения первого. Еще сутки отводятся на получение результата.Также каждый турист, прибывающий на Кубу, может сдать дополнительный ПЦР-тест за свой счет, если сомневается в результатах. Сделать это можно до истечения обязательных пяти дней карантина. С просьбой о проведении анализа нужно обращаться к врачам в отеле, а при проживании вне гостиницы – в медучреждение по месту пребывания.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба