https://ria.ru/20201229/krazha-1591357138.html

В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера Газпромбанка

В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера Газпромбанка

Из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в Москве вынесли вещей на 33 миллиона рублей, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:02

2020-12-29T12:02

2020-12-29T16:48

газпромбанк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153268/35/1532683508_0:99:3290:1950_1920x0_80_0_0_faae702019dbcee352e96ac44398edb1.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в Москве вынесли вещей на 33 миллиона рублей, сообщает Пятый канал.По данным телеканала, инцидент произошел вечером 28 декабря в одном из домов в Гагаринском переулке. Потерпевшая рассказала полицейским, что из сейфа в спальне пропали ювелирные украшения и часы, а из гардероба — три соболиные шубы.При этом следов взлома на входной двери и сейфе они не нашли. Позже выяснилось, что свои комплекты ключей от квартиры сотрудницы банка имели ее сожитель, сосед и знакомые.Другие обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20201228/skhema-1591207680.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромбанк, москва, происшествия