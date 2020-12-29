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В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера Газпромбанка
В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера Газпромбанка
Из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в Москве вынесли вещей на 33 миллиона рублей, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:02
2020-12-29T16:48
газпромбанк
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в Москве вынесли вещей на 33 миллиона рублей, сообщает Пятый канал.По данным телеканала, инцидент произошел вечером 28 декабря в одном из домов в Гагаринском переулке. Потерпевшая рассказала полицейским, что из сейфа в спальне пропали ювелирные украшения и часы, а из гардероба — три соболиные шубы.При этом следов взлома на входной двери и сейфе они не нашли. Позже выяснилось, что свои комплекты ключей от квартиры сотрудницы банка имели ее сожитель, сосед и знакомые.Другие обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.
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газпромбанк, москва, происшествия

В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера Газпромбанка

12:02 29.12.2020 (обновлено: 16:48 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в Москве вынесли вещей на 33 миллиона рублей, сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, инцидент произошел вечером 28 декабря в одном из домов в Гагаринском переулке. Потерпевшая рассказала полицейским, что из сейфа в спальне пропали ювелирные украшения и часы, а из гардероба — три соболиные шубы.
При этом следов взлома на входной двери и сейфе они не нашли. Позже выяснилось, что свои комплекты ключей от квартиры сотрудницы банка имели ее сожитель, сосед и знакомые.
Другие обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 12:52
Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
 
ГазпромбанкМоскваПроисшествия
 
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