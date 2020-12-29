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В РАН заявили о решении вопроса с финансированием космических проектов
В РАН заявили о решении вопроса с финансированием космических проектов
Вопросы с финансированием основных российских космических научных проектов - созданием и запуском "русского Хаббла" (телескопа "Спектр-УФ"), миссий на Луну и... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T03:06
2020-12-29T03:06
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вопросы с финансированием основных российских космических научных проектов - созданием и запуском "русского Хаббла" (телескопа "Спектр-УФ"), миссий на Луну и Венеру - решены, рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что космическая наука в России получит необходимый уровень финансирования - 14-15 миллиардов рублей в год."В частности, "Спектр-УФ" - очень хороший эксперимент, "русский Хаббл". Сейчас нам удастся его запустить как планировали, в 2025 году", - добавил Зелёный.Ранее заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков выразил обеспокоенность возможным сокращением финансирования на создание "Спектра-УФ". Он сообщал РИА Новости, что финансирование уменьшалось в некоторые годы в 2-3 раза, а однажды - в 15 раз, соответственно, сроки запуска отдалялись. Сейчас запуск космического аппарата запланирован на 2025 год.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.Программа исследований Луны предусматривает запуски трех аппаратов - посадочного "Луна-25" в 2021 году, орбитального "Луна-26" и еще одного посадочного "Луна-27" в 2024 и 2025 годах, соответственно.Программа исследований Венеры предусматривает запуск в 2027-2029 годах долгоживущей посадочной станции "Венера-Д".
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/rogozin-1591048574.html
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россия, космос - риа наука

В РАН заявили о решении вопроса с финансированием космических проектов

03:06 29.12.2020
 
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вопросы с финансированием основных российских космических научных проектов - созданием и запуском "русского Хаббла" (телескопа "Спектр-УФ"), миссий на Луну и Венеру - решены, рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что космическая наука в России получит необходимый уровень финансирования - 14-15 миллиардов рублей в год.
"Все требования ученых удовлетворить невозможно. Но чтобы было понятно, что не какие-то новые деньги, эти 15 миллиардов рублей - это фактически сокращенные деньги (секвестированы ранее из Федеральной космической программы - ред.), это восстановление бюджета. Это очень хорошо, поскольку без них вся наша научная программа поплыла бы далеко. Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, "Спектр-УФ", - сказал ученый.
"В частности, "Спектр-УФ" - очень хороший эксперимент, "русский Хаббл". Сейчас нам удастся его запустить как планировали, в 2025 году", - добавил Зелёный.
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Ранее заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков выразил обеспокоенность возможным сокращением финансирования на создание "Спектра-УФ". Он сообщал РИА Новости, что финансирование уменьшалось в некоторые годы в 2-3 раза, а однажды - в 15 раз, соответственно, сроки запуска отдалялись. Сейчас запуск космического аппарата запланирован на 2025 год.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.
Программа исследований Луны предусматривает запуски трех аппаратов - посадочного "Луна-25" в 2021 году, орбитального "Луна-26" и еще одного посадочного "Луна-27" в 2024 и 2025 годах, соответственно.
Программа исследований Венеры предусматривает запуск в 2027-2029 годах долгоживущей посадочной станции "Венера-Д".
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