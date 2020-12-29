https://ria.ru/20201229/kosmonavt-1591333118.html

Завершен новый набор в российский отряд космонавтов

Завершен новый набор в российский отряд космонавтов

Завершен новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" – его пополнили четыре кандидата, сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:44

2020-12-29T09:44

2020-12-29T12:05

наука

россия

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Завершен новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" – его пополнили четыре кандидата, сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел Власов."В конце года отряд пополнили четыре новобранца. Желаю им успеха на сложном пути подготовки к полетам в космос", — приводятся его слова на сайте центра.Таким образом, теперь в отряд "Роскосмоса" входят 30 действующих космонавтов и четыре кандидата.Набор объявили в прошлом году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки смогли подать все желающие.МИА "Россия сегодня" — официальный информационный партнер нынешнего отбора.

https://ria.ru/20201211/kosmonavty-1588848608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука