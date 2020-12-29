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Наука
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Завершен новый набор в российский отряд космонавтов
Завершен новый набор в российский отряд космонавтов
Завершен новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" – его пополнили четыре кандидата, сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:44
2020-12-29T12:05
наука
россия
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Завершен новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" – его пополнили четыре кандидата, сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел Власов."В конце года отряд пополнили четыре новобранца. Желаю им успеха на сложном пути подготовки к полетам в космос", — приводятся его слова на сайте центра.Таким образом, теперь в отряд "Роскосмоса" входят 30 действующих космонавтов и четыре кандидата.Набор объявили в прошлом году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки смогли подать все желающие.МИА "Россия сегодня" — официальный информационный партнер нынешнего отбора.
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россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука

Завершен новый набор в российский отряд космонавтов

09:44 29.12.2020 (обновлено: 12:05 29.12.2020)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Завершен новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" – его пополнили четыре кандидата, сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
"В конце года отряд пополнили четыре новобранца. Желаю им успеха на сложном пути подготовки к полетам в космос", — приводятся его слова на сайте центра.
Таким образом, теперь в отряд "Роскосмоса" входят 30 действующих космонавтов и четыре кандидата.
Набор объявили в прошлом году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки смогли подать все желающие.
МИА "Россия сегодня" — официальный информационный партнер нынешнего отбора.
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