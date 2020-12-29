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В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 11 136, свидетельствуют данные оперштаба. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T23:06
2020-12-29T23:06
2020-12-29T23:06
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 11 136, свидетельствуют данные оперштаба."В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 75 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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