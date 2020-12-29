https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591487294.html

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 11 136, свидетельствуют данные оперштаба. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T23:06

2020-12-29T23:06

2020-12-29T23:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 11 136, свидетельствуют данные оперштаба."В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 75 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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