https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591483381.html

Глава РФПИ: вакцинные паспорта станут частью нашей жизни в 2021 году

Глава РФПИ: вакцинные паспорта станут частью нашей жизни в 2021 году

Вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью в мире уже в следующем году, они могут использоваться, например, для РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T21:59

2020-12-29T21:59

2020-12-29T23:18

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью в мире уже в следующем году, они могут использоваться, например, для путешествий на самолетах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы, безусловно, видим, что это (COVID-паспорта - ред.) будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24"."Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта - то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни в следующем году", - добавил он.Во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/pasporta-1591236484.html

https://ria.ru/20201225/pasport-1591005502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко